Galaxy Buds 2 - nowości i aktualizacje po premierze [06.02.2023]

Oto zbiór najnowszych informacji na temat słuchawek Galaxy Buds 2, które pojawiły się po ich premierze w sierpniu 2021 roku.

W stosunkowo krótkim czasie Samsung wyrobił sobie pozycję na rynku bezprzewodowych słuchawek i wygląda na to, że premiera Galaxy Buds 2 zbliża się wielkimi krokami. Oto, co do tej pory udało nam się dowiedzieć na ich temat.

Samsung Galaxy Buds+

Samsung Galaxy Buds 2 - data premiery

Samsung przeprowadził już w tym roku kilka wydarzeń, między innymi w styczniu zaprezentował Galaxy Buds Pro. Obecnie twierdzi się, że nowe słuchawki pojawią się tego lata, natomiast SamMobile podaje, że będzie to lipiec lub sierpień.

Tymczasem Yonhap News Agency donosi, że Samsung przedstawi trzy nowe telefony w sierpniu: Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. 91mobiles podaje, że Buds 2 pojawią się w sierpniu wraz z Galaxy Watch 4. Możemy więc zakładać, że Samsung zaprezentuje wszystkie te urządzenia jednocześnie.

Najnowsze informacje są takie, że wydarzenie Samsung Unpacked 2021 odbędzie się w dniu 11 sierpnia. Galaxy Buds 2 podobno trafiło już do masowej produkcji, co sugeruje , że słuchawki są dość blisko wejścia do sprzedaży. Roland Quandt napisał na Twitterze w maju, że premiera słuchawek odbędzie się "raczej wcześniej niż później".

Samsung has been ramping production of parts for the new SM-R177 next gen Galaxy Buds for the last few days. Yields are stabilizing but aren't 100% yet. Still, new Buds incoming sooner rather than later (TM). — Roland Quandt (@rquandt) May 19, 2021

Samsung Galaxy Buds 2 - cena

Niektóre plotki sugerują, że nowe Buds 2 zastąpią oryginalne Galaxy Buds, które obecnie są podstawowymi słuchawkami od Samsunga.. Uważa się, że będą kosztować £ 100 / 100 USD (ok. 400 zł). Jednak nie wszyscy zgadzają się z tą informacją, mówiąc, że będą wycenione na 170 dolarów (ok. 650 zł), co umieściłoby je poniżej Galaxy Buds Pro.

91mobiles uzyskało informacje, które mówią, że Buds 2 będą kosztować 149 - 169 dolarów (ok. 570 - 700 zł). Z kolei MySmartPrice twierdzi, że będą kosztować 180 - 200 euro (ok. 800 - 900 zł).

Przeliczanie tych cen na polską walutę powoduje dramatyczne różnice. Spodziewamy się, że polskie ceny będą bardziej zbliżone do tej podawanej w Euro.

Samsung Galaxy Buds 2 - design

Nie wiadomo zbyt wiele na temat specyfikacji Galaxy Buds 2, ale oto jak kształtują się one do tej pory w oparciu o plotki.

Jeśli chodzi o dosłowny kształt, uważa się, że będą miały podobny design do większości istniejących Galaxy Buds. Oznacza to, że nie będą w kształcie fasolki, jak Galaxy Buds Live, lecz będą to bardziej zaokrąglone pąki bez odstających łodyg.

Źródło: 91Mobiles

Szkic obudowy zamieszczony na Twitterze nie zdradza zbyt wiele, choć podobno jest ona większa niż dotychczas. Ciekawsze jest to, że GalaxyClub twierdzi, że Buds 2 będą kolorystycznie dopasowane do Galaxy Z Fold 3 w kolorze czarnym, białym, fioletowym i zielonym.

SamMobile również zgadza się z tymi kolorami, a patrząc na poprzednie urządzenia wiemy, że Samsung lubi oferować różne warianty kolorystyczne. 91mobiles przedstawiło ekskluzywne rendery, podając, że wszystkie wersje będą białe z zewnątrz i kolorystycznie dopasowane wewnątrz.

Źródło: 91Mobiles

Uznany leakster, Evan Blass, zamieścił niedawno animacje parowania słuchawek, które ujawniają ich wersje kolorystyczne i kształt, co pokrywa się z wcześniejszymi plotkami.

Samsung Galaxy Buds 2 - specyfikacja

Potwierdzenie pomniejszych szczegółów i funkcji, takich jak Bluetooth, prawdopodobnie będzie musiał poczekać na wydarzenie Unpacked. Możemy jednak założyć, że Buds 2 będą posiadać sterowanie dotykowe i wsparcie dla cyfrowych asystentów.

Słuchawki trafiły niedawno do testów FCC, dzięki czemu możemy przyjrzeć się samym wkładkom dousznym - wyglądają podobnie do istniejącego modelu Pro. Wygląda na to, że mają one wewnętrzne i zewnętrzne mikrofony wraz z czujnikiem IR do wykrywania położenia (w i poza uchem użytkownika). Obudowa również wydaje się pasować do modelu Pro i ma takie same specyfikacje ładowania: 2.5 W nominalnego ładowania (5 v * 500 mA).

Brak otworu wentylacyjnego, jak w przypadku wkładek Pro, może sugerować brak aktywnej redukcji szumów. Jednak uznany leakster, Ice Universe, twierdzi, że będzie inaczej - chociaż "redukcja" może oznaczać coś w połowie drogi do ANC, wraz z lepszą jakością dźwięku. Udostępniono również zdjęcie przedstawiające kształt Buds 2.

Niektóre przecieki sugerują ANC, podczas gdy inni mówią, że będzie go brakowało. Ice Universe zamieścił zrzut ekranu, który wydaje się potwierdzać, że redukcja szumów jest jednak obecna. Razem z nią słuchawki oferują tryb dźwięku otoczenia, dzięki czemu można wybrać, aby słyszeć, co dzieje się wokół.

Coś, co chcielibyśmy jeszcze zobaczyć, to na pewno dłuższy czas pracy na baterii. Oryginalne Galaxy Buds oferują tylko od sześciu do siedmiu godzin pracy na baterii.

Galaxy Buds2 supports active noise canceling pic.twitter.com/c3dZ6Qhewm — Ice universe (@UniverseIce) July 6, 2021

AKTUALIZACJA 13.07.2021

Jakbyśmy nie widzieli już wystarczająco dużo materiałów dotyczących Galaxy Buds 2, Evan Blass zamieścił trzy pliki GIF, które pokazują najnowsze słuchawki Samsunga w oficjalnej animacji parowania. Pokrywają się one z powyższymi przeciekami pod względem kształtu i kolorystyki.

Galaxy Buds 2 mają zostać zaprezentowane podczas tegorocznego wydarzenia Galaxy Unpacked. Oprócz samych słuchawek, Samsung ma również przedstawić inne rodzaje urządzeń: Galaxy S21 FE, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3.

AKTUALIZACJA 22.07.2021

Do sieci trafiły nowe rendery Galaxy Buds 2!

Samsung nie spieszył się z podaniem oficjalnej daty kolejnego wydarzenia Galaxy Unpacked, na którym zaprezentuje Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 (i Galaxy Watch 4 Classic) oraz Galaxy Buds 2. Jednak ani jeden ważny szczegół na temat tych nadchodzących produktów nie został pozostawiony w tajemnicy, wszystko dzięki górze przecieków i plotek w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

A zanim Samsung wyjdzie na scenę w przyszłym miesiącu, najwyraźniej pojawi się ich jeszcze więcej. Znany leakster, Evan Blass, po raz kolejny opublikował bardzo szczegółowe rendery Galaxy Buds 2, dając nam jeszcze jedno spojrzenie na ich projekt oraz etui do ładowania.

Rendery pokazują słuchawki i ich etui do ładowania w kolorze czarnym, białym, zielonym i fioletowym - etui posiada odpowiadający słuchawkom kolor wewnątrz, co jest miłym akcentem. Żółta wersja Galaxy Buds 2 również powinna być dostępna. Wskazują na to rendery odkryte wewnątrz aplikacji Galaxy Wearables.

Nie ma wiele więcej, aby zobaczyć tutaj, ponieważ, ponownie, wszystko wyciekło wcześniej i jest mało do żadnych niespodzianek w lewo na 11 sierpnia Unpacked wydarzenia. Będziemy pokrycia imprezy wszystkie takie same przynieść wszystkie oficjalne informacje i szczegóły, więc nie zapomnij, aby utrzymać sprawdzanie z powrotem.

AKTUALIZACJA 30.07.2021

Premiera Galaxy Buds 2 już 11 sierpnia!

Czy „dobre” jest wystarczająco dobre? Takie pytanie zadaje nam Samsung w najnowszym zwiastunie wydarzenia Galaxy Unpacked. Ma to być wirtualny event, który będziemy mogli śledzić na oficjalnej stronie koreańskiego producenta. Obędzie się on 11 sierpnia, czyli już za niecałe dwa tygodnie.

Wideo zabiera nas w podróż w czasie i prowadzi przez historię telefonów komórkowych, podczas gdy lektor naprowadza nas na kluczowe pytanie: Czy „dobre” jest wystarczająco dobre? Zwiastun pokazał nam także efektowną grafikę z najnowszym Galaxy Z Fold 3 w roli głównej. Mogliśmy zobaczyć jak smartfon rozkłada się ukazując linię budynków, przywołującą na myśl fragmenty filmu Incepcja. Cały zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

AKTUALIZACJA 02.08.2021

Galaxy Buds 2 będą tańsze niż myślisz!

Zgodnie z najnowszym przeciekiem, przekazanym za pomocą Twittera, słuchawki Galaxy Buds 2 będą dostępne w Europie za około 170 euro (ok. 770 zł). Cena ta jest o 30 euro mniejsza, niż w przypadku premiery Galaxy Buds Pro. Jednakże, nie ma żadnych konkretnych informacji, czy rzekome 170 euro jest kwotą zawierającą podatki, dlatego trzeba ją traktować raczej orientacyjnie. Nie jest to pierwszy raport, który sugeruje, że Galaxy Buds 2 mogą zostać wycenione na mniejszą kwotę niż Galaxy Buds Pro. Informacja ta może zaskakiwać tym bardziej, gdyż nowe słuchawki Samsunga posiadają wbudowaną funkcję ANC (aktywna redukcja hałasu).

Według plotek, Galaxy Buds 2 mają być trzecią parą słuchawek Samsunga, które zaoferują funkcję aktywnej redukcji hałasu (ANC). Innymi takimi modelami firmy są Galaxy Buds Live oraz wspomniane wcześniej Galaxy Buds Pro. Z tego co wiadomo, Galaxy Buds 2 mają działać aż 20 godzin na jednym ładowaniu z włączonym ANC lub do 29 godzin bez niego, a 5-minutowe ładowanie ma dać aż 1 godzinę dalszej pracy na baterii. Wkładki mają posiadać także trzy mikrofony, łączność Bluetooth 5.2 oraz certyfikat IPX2. Certyfikacja ta oznacza, że Galaxy Buds 2 nie zostały przetestowane pod kątem odporności na kurz, ale będą odporne na przypadkowanie zachlapanie do 10 minut.

AKTUALIZACJA 03.08.2021

Galaxy Buds 2 będą miały nowy, lecz mniej wygodny proces parowania

Aplikacja Galaxy Wearable, która służy do podłączenia wszystkich słuchawek i smartwatchów Samsunga z telefonem, została zaktualizowana o nową niebieską ikonę oraz komunikaty o możliwości podłączenia Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Buds 2. Aby być bardziej precyzyjnym, w aplikacji można znaleźć opcję podłączenia Galaxy Buds 2, która przedstawia ich nowy proces parowania.

Wydane do tej pory modele Galaxy Buds mogą być wprowadzone w tryb parowania poprzez umieszczenie ich w uszach, a następnie dotknięcie i przytrzymanie każdej słuchawki przez trzy sekundy. Proces ten, w przypadku Galaxy Buds 2, będzie nieco mniej wygodne - będziesz musiał umieścić wkładki w etui i dopiero wtedy dotknąć i przytrzymać je przez trzy sekundy, zanim przejdą w tryb parowania.

Warto zauważyć, że wszystkie istniejące Galaxy Buds mogą być również sparowane z nowymi urządzeniami. Wystarczy po prostu umieścić je w etui do ładowania, zamknąć go, a następnie otworzyć etui z powrotem (tak długo, jak zostały one rozłączone z poprzednim urządzeniem). Ta metoda będzie prawdopodobnie nadal działać, choć nie możemy być pewni na ten moment. Na szczęście, premiera nowych słuchawek Samsunga odbędzie się już w przyszłym tygodni. Poniżej znajduje się krótko informacja na temat wydarzenia Galaxy Unpacked oraz sposób na jego oglądanie na żywo.

AKTUALIZACJA 04.08.2021

Znamy pełną specyfikację techniczną Galaxy Buds 2!

W sieci pojawiła się specyfikacja nadchodzących słuchawek Samsunga. Jak pisaliśmy wcześniej, Galaxy Buds 2 będą posiadały funkcję ANC. Natomiast tym razem, w sieci pojawiła się dokładna specyfikacja techniczna nadchodzących słuchawek true wireless.

Jak można się było spodziewać, Galaxy Buds 2 będą w stanie połączyć się ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5.2. Łączny czas pracy na baterii z włączonym ANC ma wynosić ok. 18 godzin, z czego 5 godzin wyniesie działanie samych słuchawek, a pozostałe 13 godzin zapewni etui ładujące. Korzystanie ze słuchawek bez włączanego ANC ma zaoferować aż 28 godzin czasu pracy - 10 godzin dla słuchawek oraz dodatkowe 18 godzin po doładowaniu ich w etui. Co ciekawe, z podanych informacji wynika, że zaledwie 5 minut ładowania słuchawek wystarczy, aby mogły one działać przez kolejną godzinę. Bateria w każdej słuchawce ma pojemność 61 mAh, a akumulator w etui 472 mAh.

Każda ze słuchawek będzie posiadała dwa głośniki: 11 mm "woofer" oraz 6,5 mm "tweeter". Galaxy Buds 2 posiadają także trzy mikrofony, które zostały umieszczone w ich obudowach. Mikrofony te będą dodatkowo wspomagać technologię ANC. Co może niektórych zdziwić, etui zawsze będzie w kolorze białym, niezależnie od wybranej wersji kolorystycznej. Kolor ten pojawia się dopiero wewnątrz, który dopasowany jest do słuchawek. Ich sugerowana cena ma wynieść 170 euro (około 770 złotych), jednak należy pamiętać, że cena ta będzie inna w momencie premiery.

Galaxy Buds 2 przed premierą? Mamy zdjęcia

Rzekoma decyzja Samsunga o podjęciu walki z przeciekami, dotyczącymi najnowszych urządzeń firmy, chyba na nikim nie wywarła większego wrażenia. Z dotychczasowych informacji wiemy właściwie już wszystko, co mogą zaoferować nam Galaxy Buds 2. Zarówno pełna specyfikacja, cena, jak i wygląd zostały ujawniona przed ich premierą. Jednak tym razem dostaliśmy prawdziwą perełkę.

Użytkownik Twittera, @AhmedQwaider888, opublikował zdjęcia, które mają przedstawiać finalną wersję Galaxy Buds 2. Oprócz samych słuchawek, na zdjęciach znalazło się także opakowanie oraz etui ładujące. Jak można się było spodziewać, pudełko nie zwiera wiele więcej, niż samo urządzenie, kabel USB oraz wymienne gumki.

Wydaje się, że Ahmed zdołał także przetestować nowe słuchawki Samsunga (aplikacja Galaxy Wearable dostała wczesną aktualizację, która pozwala już połączyć je z telefonem) i krótko opisał swoje doświadczenia poprzez post na Facebooku. Według jego opisu, Galaxy Buds 2 mają działać przez pełne 5 godzin oraz dodatkowe 20 godzin dzięki ładowaniu ich w etui. Co więcej, aktywna redukcja hałąsu (ANC) wydaje się być o wiele lepsza niż ta, którą oferują Galaxy Buds Pro.

Jak pisaliśmy wcześniej, na ten moment wiemy już właściwie wszystko. Jedyną szansą Samsunga na zaskoczenie nas jest wypowiedzenie jednego zdania pod koniec wydarzenia: one more thing.

Źródło: Ahmed Qwaider / Twitter Źródło: Ahmed Qwaider / Twitter

Źródło: Ahmed Qwaider / Twitter Źródło: Ahmed Qwaider / Twitter

AKTUALIZACJA 05.08.2021

Zobacz przedpremierowy unboxing Galaxy Buds 2

Na portalu YouTube pojawił się pierwszy film, który przedstawia rozpakowywanie zestawu Galaxy Buds 2. Wideo pokazuje opakowanie oraz jego zawartość, nowy proces parowania słuchawek i ustawienia wewnątrz aplikacji Galaxy Wearable.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

Dotychczasowe przecieki na temat Galaxy Buds 2 ujawniły już praktycznie wszystko, co trzeba wiedzieć na temat najnowszych słuchawek TWS od Samsunga. Kolejny raport sugeruje, że Galaxy Buds 2 być o wiele tańsze, niż dotychczas zakładano. Wcześniejszy raport wspominał o cenie około 15% niższej niż ta, za którą kupimy Galaxy Buds Pro w Europie.

Specjaliści z Counterpoint Research spodziewają się nawet 20% obniżki ceny, za którą kupimy Galaxy Buds 2. Umieściłoby to słuchawki w przedziale od 160-180 dolarów (620-700 zł). Niższa cena może pomóc w zwiększeniu udziału Samsunga w tym segmencie rynku. Liz Lee, starszy analityk w firmie zajmującej się badaniami rynku, przewiduje, że udział Samsunga w kategorii bezprzewodowych słuchawek dousznych może osiągnąć rekordowy poziom 18% lub nawet wyższy, jeśli cena rzeczywiście okaże się niższa niż obecnie przewidywana.

Źródło: @_h0x0d_ / Twitter

Jak oglądać Galaxy Unpacked 2021?

Źródło: Samsung

Jak to miało miejsce w przypadku poprzednich edycji na przestrzeni ostatniego roku, sierpniowe Galaxy Unpacked będzie transmitowane na żywo w Internecie. Z powodu wciąż panujących restrykcji względem pandemii, wciąż nie zdecydowano się na przeprowadzenia wydarzenia z udziałem publiczności. Firma udostępnia nam dwa sposoby na oglądanie tej transmisji: na oficjalnym kanale YouTube lub bezpośrednio na stronie samsung.com.

Wszystkie informacje na temat sierpniowego wydarzenia Galaxy Unpacked znaleźć można w tym materiałem zbiorczym. Przedstawiamy tam wszystko, czego dowiedzieliśmy się do tej porty odnośnie urządzeń, które mają zostać zaprezentowane, zaplanowanej daty premiery oraz sposobów na oglądanie wydarzenia na żywo.

AKTUALIZACJA 12.08.2021

Oto Galaxy Buds 2!

Źródło: Samsung

Podczas wczorajszego Galaxy Unpacked, Samsung zaprezentował Galaxy Buds 2 - swoje najlżejsze jak dotąd słuchawki douszne TWS. Mają nowy design i aktywną redukcję szumów, którą umożliwiają trzy mikrofony umiejscowione w każdej słuchawce.

Galaxy Buds 2 wyposażono w dynamiczny, dwudrożny głośnik. Jest on podzielony na głośnik niskotonowy i wysokotonowy, obiecując czyste wysokie tony i głębokie, nastrojowe niskie. Samsung obniżył wagę do 5,0 gramów na wkładkę, a etui dodaje tylko 41,2 gramów więcej do całkowitej wagi zestawu.

Źródło: Samsung

Trio mikrofonów jest odpowiedzialne za aktywną redukcję szumów (ANC) podczas słuchania muzyki, jak również zapewnia "imponującą jakość połączeń". Dedykowana jednostka odbioru głosu (VPU) pomaga filtrować tylko głos użytkownika do drugiej strony, a nie zewnętrzne hałasy.

Jak twierdzi Samsung, ANC może zablokować aż do 98% hałasu. Firma pracowała również nad Ambient Modes dla tych przypadków, gdy faktycznie chcesz usłyszeć, co dzieje się wokół Ciebie. Słuchawki korzystają z rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym i dostosowują się do dźwięków zewnętrznych, takich jak samochody, wiatr, czy pojazdy ratunkowe.

Źródło: Samsung

Samsung udostępnił także aplikację Galaxy Wearable dla użytkowników komputerów PC, która umożliwi im ustawienie kontroli hałasu i korektora dla Galaxy Buds 2. Słuchawki będą również wyposażone w rozwiązanie Auto Switch, które pozwoli na płynne przełączanie pomiędzy różnymi urządzeniami Galaxy - telefonami, tabletami i notebookami.

W ramach aplikacji towarzyszącej, użytkownik otrzyma również możliwość przeprowadzenia testu dopasowania. Pomoże on dobrać odpowiedni rozmiar gumowych końcówek, aby zapewnić optymalne wrażenia dźwiękowe.

Źródło: Samsung

Obudowa Galaxy Buds 2 wygląda bardzo podobnie do tej z Buds Pro i ma taką samą pojemność baterii - 472 mAh (każda słuchawka ma baterię 61 mAh). Obudowa zawsze pozostaje biała, ale same słuchawki oraz wnętrze etui są dostępne w czterech kolorach - grafitowym, białym, zielonym i lawendowym.

Galaxy Buds 2 zostały wycenione na 650 zł.

AKTUALIZACJA 24.08.2021

Galaxy Buds 2 dostały pierwszą aktualizację!

Galaxy Buds 2 zostały zaprezentowane 2 tygodnie temu temu i są już dostępne w przedsprzedaży w różnych krajach. Podczas gdy większość zamówień przedpremierowych nie dotarła jeszcze do nabywców, wydaje się, że Samsung wprowadził aktualizację oprogramowania do Galaxy Buds 2, aby dodać nowe funkcje i poprawić ich wydajność.

Nowa aktualizacja systemu o nazwie R177XXU0AUH2 zaczyna pojawiać się w Korei Południowej. Dodaje ona możliwość aktywowania specjalnego trybu, umożlwiającego słuchanie dźwięków z otoczenia nawet podczas prowadzenia rozmów telefonicznych. Po zainstalowaniu tej aktualizacji, ANC może być aktywowany nawet wtedy, gdy używasz tylko jednej słuchawki.

Aktualizacja dodaje również dostosowywanie Ambient Sound oraz możliwość dwukrotnego dotknięcia słuchawek w celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności. Lista zmian wspomina również, że ogólna stabilność Galaxy Buds 2 poprawi się wraz z tą aktualizacją oprogramowania układowego, która będzie pojawiać się na wielu rynkach w następnych dniach.

AKTUALIZACJA 26.08.2021

Galaxy Buds 2 dostały specjalne etui na wzór Galaxy Z Flip 3

Bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds 2 były dostępne w przedsprzedaży w Korei Południowej przez około tydzień. Przedsprzedaż została już zamknięta, ale zgodnie z oczekiwaniami, Samsung dał potencjalnym nabywcom kilka powodów, aby zachęcić ich do złożenia zamówień. Jednym z bonusów, który naprawdę wyróżniał się na tle innych, było etui ochronne dla Galaxy Buds 2. Nie jest to jednak byle jakie etui - kształtem przypomina składany smartfon Galaxy Z Flip 3.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

Ochronne etui zapożycza swój design od składanego urządzenia Galaxy Z Flip 3, lecz posiada atrapę zewnętrznego wyświetlacza i aparatu fotograficznego. Nie dodaje też żadnych nowych funkcji i owija się wokół standardowego etui ładowania zamiast go zastąpić.

Samsung rozdał omawiane etui do przedpremierowych zamówień Galaxy Buds 2 w Korei Południowej i jak dotąd nie wydaje się, aby miały one być dostępne do zakupu oddzielnie. Jednak Samsung sprzedaje zeszłoroczne etui Anycall na własną rękę teraz, więc są szanse, że tegoroczny model na wzór Galaxy Z Flip 3 również będzie dostępny do osobnego zakupu. Podejrzewa się, że jeśli nowe etui trawią do samodzielnej sprzedaży, ich cena wyniesie około 120 zł.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 14.09.2021

Galaxy Buds 2 otrzymują nową aktualizację systemu!

Samsung kontynuuje wprowadzanie poprawek do oprogramowania urządzenia, aby zapewnić lepsze wrażenia z użytkowania. Takie poprawki właśnie trafiły do Galaxy Buds 2, które otrzymały drugą już aktualizację oprogramowania.

Za pierwszym razem, najnowsze słuchawki Samsunga otrzymały garść nowych funkcji, m.in. Ambient Mode podczas połączeń. Dzisiejsza aktualizacja, o numerze R177XXU0AUI2, dotyczy jednak oprogramowania sprzętowego. Nie wprowadza ona nowych funkcji, ale lista zmian wspomina, że ta aktualizacja poprawia stabilność i niezawodność systemu.

AKTUALIZACJA 13.10.2021

Samsung poprawia stabilność Galaxy Buds 2

Słuchawki Galaxy Buds 2 otrzymują nową aktualizację oprogramowania. Jest to pierwsza aktualizacja w październiku, choć Buds 2 były również aktualizowane kilka razy wcześniej we wrześniu.

Najnowsza aktualizacja to wersja R177XXU0AUI9 i waży nieco poniżej 3 MB. Nie jest to główne wydanie, ale zgodnie z krótką listą zmian, aktualizacja ta powinna poprawić stabilność systemu. Tak więc, jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś problemów ze stabilnością podczas korzystania z Galaxy Buds 2, ta najnowsza aktualizacja może je rozwiązać.

Samsung rozpoczął wprowadzanie nowej aktualizacji oprogramowania układowego dla Galaxy Buds 2 w Korei Południowej i wkrótce powinna pojawić także i w Polsce. Właściciele Galaxy Buds 2 mogą zawsze sprawdzić, czy nowe aktualizacje są dostępne za pośrednictwem aplikacji Galaxy Wearable na swoich smartfonach Galaxy.

AKTUALIZACJA 19.10.2021

Już prawdopodobnie jutro - nowe warianty kolorystyczne Galaxy Buds 2!

Samsung zaprezentował Galaxy Buds 2 wraz z Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 w sierpniu. Firma wprowadziła na rynek te słuchawki w czterech różnych wariantach kolorystycznych: grafitowym, lawendowym, oliwkowym i białym. Podobnie jak w przypadku Galaxy Buds+, teraz Samsung może zaprezentować dodatkowe warianty kolorystyczne swoich najnowszych bezprzewodowych słuchawek dousznych.

Tipster @FrontTron opublikował pierwsze zdjęcia trzech nowych wariantów kolorystycznych Galaxy Buds 2: Absolute Black, Maison Kitsune i Vivid Lemon. Jak sama nazwa wskazuje, wersja Absolute Black jest ciemniejsza od wersji Graphite. Wariant Vivid Lemon jest również atrakcyjny, a edycja Maison Kitsune jest w odcieniu pastelowej zieleni i posiada grafikę Kitsune (japońskie słowo oznaczające lisa).

Maison Kitsuné to francusko-japońska marka odzieżowa i wytwórnia muzyki elektronicznej, która została stworzona w 2002 roku przez Gildas Loaëc, Masaya Kuroki i Åbäke (kolektyw projektantów graficznych). Wszystko wskazuje na to, że Galaxy Buds 2 Maison Kitsune może być wersją limitowaną. Na razie nie mamy jednak żadnych informacji na temat cen lub dostępności tych nowych wariantów kolorystycznych.

Mamy nadzieję, że Samsung ogłosi te nowe warianty kolorystyczne Galaxy Buds 2 wraz z nowymi kolorami Galaxy Z Flip 3 podczas zbliżającego się wydarzenia Galaxy Unpacked 2021 Part 2, które odbędzie się już jutro (20 października). Jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie sprawdź nasz poradnik, jak oglądać to wydarzenie na żywo.

AKTUALIZACJA 21.10.2021

Samsung zaprezentował Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition!

Podczas wczorajszego Galaxy Unpacked 2021 Part 2, Samsung zaprezentował nowe specjalne wydania tegorocznych Galaxy Buds 2. Klienci w wybranych krajach będą mogli kupić Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

Najnowsze słuchawki Samsunga otrzymają zupełnie nowy wygląd z symbolem lisa. Etui ładujące dostępne będzie teraz w kolorze beżowym, do którego dodatkowo otrzymamy pudełeczko ochronne pokryte szarą skórą i przyozdobione dodatkowym logiem marki Maison Kitsuné. Niestety, na ten moment, edycja ta nie będzie dostępna w Polsce.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 10.11.2021

Galaxy Buds 2 osiągają najniższą cenę w historii dzięki nowej ograniczonej czasowo ofercie

Jak poinformowała redakcja Engadget, Galaxy Buds 2 są teraz dostępne do zakupu w ich najniższej kiedykolwiek cenie - wszystko dzięki nowej ograniczonej czasowo ofercie z Woot!. Najnowsze słuchawki Samsunga początkowo wycenione zostały na 149,99 dolarów (w Polsce 649 zł), ale Amazon (Woot!) oferuje je teraz za 99,99 dolarów (około 400 zł).

Słuchawki kupisz tutaj.

Wszystkie cztery opcje kolorystyczne są dostępne w tej samej cenie (grafitowy, biały, lawendowy, i oliwkowy), a każdy klient ma wybór zakupu jednego lub do pięciu par. Na szczęście, w przeciwieństwie do innych ofert Woot!, które zazwyczaj kończą się w ciągu 24 godzin, oferta na Galaxy Buds 2 powinna trwać jeszcze przez kolejne 21 dni (do 31 listopada lub do wyczerpania zapasów).

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Do sieci trafił oficjalny unboxing Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition

Samsung ujawnił Galaxy Buds 2 i Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition w zeszłym miesiącu. Jeśli jesteś fanem szykownej stylistyki Maison Kitsuné i chcesz wiedzieć, co sprawia, że te limitowane edycje są tak wyjątkowe, powinieneś sprawdzić oficjalny wideo unboxing.

Obie wersje specjalne są dostępne w dwóch kolorach: Moonrock Beige i Stardust Gray. Na pudełkach obu urządzeń znajduje się branding Maison Kitsuné i Samsunga, a także unikalne grafiki. Na urządzeniach znajduje się również logo Maison Kitsuné w kształcie lisa oraz napisy marki.

Źródło: Samsung

Do Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition dołączone są dwa paski i specjalne tarcze zegarka. Dołączona naklejka NFC umożliwia korzystanie z motywu Maison Kitsuné na sparowanym smartfonie Galaxy. W zestawie znajduje się również kabel do ładowania z podobnym motywem, a nawet tapety.

Do Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition dołączone jest specjalne etui ochronne. Same wkładki douszne mają nadruki w kształcie lisa, a kabel do ładowania również jest w kolorze Moonrock Beige. Oba warianty edycji specjalnej mają ekskluzywny dostęp do playlisty stworzonej przez wytwórnię muzyczną marki "Kitsuné Musique".

AKTUALIZACJA 19.11.2021

Galaxy Buds 2 Wooyoungmi Edition są już oficjalnie dostępne

Samsung właśnie wypuścił nowy limitowany model Galaxy Buds 2 we współpracy z Wooyoungmi Paris. Technicznie rzecz biorąc, model ten jest częścią kolekcji Galaxy Z Flip 3 i Z Fold 3 Wooyoungmi Edition wydanej w zeszłym miesiącu, nawet jeśli dopiero teraz debiutuje w Korei Południowej.

Galaxy Buds 2 Wooyoungmi Edition będą dostępne w Korei Południowej od 19 listopada wyłącznie za pośrednictwem internetowej platformy modowej Musinsa. Urządzenia z tej edycji posiadają unikalne elementy wzornicze, takie jak logo Wooyoungmi Paris i są dostarczane wraz z ładowarkami, które pasują do tego wzornictwa.

Źródło: Samsung

Galaxy Watch 4 Wooyoungmi Edition zaczyna się od 369 000 wonów (około 1300 zł) za model 40 mm oraz 399 000 won (około 1500 zł) za wariant 44 mm, podczas gdy Galaxy Buds 2 Wooyoungmi Edition będą dostępne za 199 000 won (około 700 zł).

Oprócz unikalnego wyglądu zewnętrznego i nowej tarczy zegarka, te limitowane warianty mają takie same możliwości sprzętowe, jak standardowe Galaxy Watch 4 i Galaxy Buds 2.

Źródło: Samsung Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Black Friday na Samsung.com

Black Friday to niewątpliwie święto dla każdego fana nowych technologii. To właśnie pod koniec listopada możemy kupić wiele urządzeń w znacznie niższych cenach. Promocje na Black Friday są także świetną okazją do zakupu wczesnych prezentów bożonarodzeniowych.

Samsung również postanowił dołączyć do święta zakupów i uruchomił własną ofertę wyprzedażową z okazji Black Friday. W oficjalnym sklepie Samsunga oferta na Black Friday trwać będzie od 19 do 30 listopada. Wybrane urządzenia zostały przecenione, dzięki czemu możemy zakupić je po okazyjnych i często dużo niższych cenach.

AKTUALIZACJA 24.11.2021

Samsung planuje wydać Galaxy Buds Pro 2 i Buds Live 2 w 2022 roku

Do sieci wyciekł rzekomy harmonogram produkcyjny, zawierający orientacyjne daty premiery przyszłych urządzeń Samsunga. Według niego, koreański gigant technologiczny ma wydać cztery różne modele tabletów z serii Galaxy Tab S8, trzy modele laptopów, Galaxy Watch 5, Galaxy Buds Live 2 i Galaxy Buds Pro 2.

Do nadchodzącego Galaxy Watch 5 w przyszłym roku mogą dołączyć dwie pary bezprzewodowych słuchawek dousznych. Tak zwane Galaxy Buds Pro 2 powinny wejść do produkcji w drugim kwartale przyszłego roku. Samsung podobno planuje również wyprodukować sequel Galaxy Buds Live, który ukaże się po trzecim kwartale 2022 roku. Jeśli to prawda, oznacza to, że Samsung chce kontynuować rozwój i eksplorację zarówno konwencjonalnych i niekonwencjonalnych bezprzewodowych słuchawek dousznych jednocześnie.

Samsung Electronics IM Division Plans for Major New Products in 2022

Source: https://t.co/v8FTDRcExT



Includes 4 variants of the Tab S8 Series, and Watch5, Buds Pro2, and Buds Live2. pic.twitter.com/krA4I0Woy5 — Tron ❂ (@FrontTron) November 23, 2021

AKTUALIZACJA 08.12.2021

Galaxy Buds+ i Buds Pro otrzymują znaczącą aktualizację

Samsung wydał nowe aktualizacje oprogramowania układowego do Galaxy Buds+ (wersja oprogramowania układowego R175XXU0AUK1) i Galaxy Buds Pro (wersja oprogramowania układowego R190XXU0AUK1) w Korei Południowej. Dzięki nowemu oprogramowaniu, słuchawki te zyskują funkcję wykrywania noszenia podczas połączeń głosowych. Aktualizacje przynoszą również poprawki dotyczące stabilności urządzenia.

Zazwyczaj produkty Samsunga najpierw otrzymują nowe aktualizacje w Korei Południowej. Spodziewamy się więc, że pojawią się w Polsce na przestrzenie kolejnych tygodni.

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Galaxy Buds 2 gratis do zamówień przedsprzedażowych na Galaxy S21 FE

Samsung oferuje specjalną zniżkę na Galaxy S21 FE na swojej stronie internetowej - z kodem S21FANEDITION smartfon ten można kupić o 400 zł mniej. Dodatkowo, każdy kupujący otrzymuje bezpłatny dostęp do usługi YouTube Premium na 4 miesiące oraz słuchawki Galaxy Buds 2 w prezencie.

AKTUALIZACJA 11.03.2022

Kolejna generacja Galaxy Buds podobno w drugiej połowie 2022 roku

Według nowego raportu z ETNews, Samsung wprowadzi na rynek kolejną generację Galaxy Buds w drugiej połowie 2022 roku. Nadchodzące bezprzewodowe wkładki douszne mogą być wyposażone w funkcję monitorowania temperatury za pomocą fal podczerwonych emitowanych z błony bębenkowej. Oczekuje się, że nawet firma Apple wprowadzi monitorowanie temperatury do kolejnej generacji słuchawek AirPods i zegarka Apple Watch.

Rynek urządzeń ubieralnych zwiększył się o 50% w 2020 roku i o 20% w 2021 roku. Samsung koncentruje się na zwiększeniu swojego udziału na tym rynku w tym roku za pomocą wielu produktów. Południowokoreańska firma spodziewa się dwucyfrowego wzrostu w 2022 roku dzięki dodaniu do swoich produktów funkcji monitorowania zdrowia i kondycji.

AKTUALIZACJA 17.03.2022

Galaxy Buds 2 otrzymują nową aktualizację opropgramowania

Najnowsze słuchawki douszne Samsunga, Galaxy Buds 2, zostały wprowadzone na rynek w drugiej połowie 2021 roku. Firma nie przedstawiła jeszcze ich następcy. Oczekuje się jednak, że nowa para bezprzewodowych słuchawek zostanie wprowadzona na rynek jeszcze w tym roku.

Galaxy Buds 2 kupiło całkiem sporo osób i nie bez powodu. Są to jedne z najlepszych słuchawek dousznych firmy Samsung, jakie kiedykolwiek wypuszczono na rynek. Jeśli masz już swoją parę, warto zwrócić uwagę na najnowszą aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Samsung udostępnił nową aktualizację oprogramowania dla Galaxy Buds 2 - wersję R177XXU0AVC1. Jak można się było spodziewać, jest to niewielka aktualizacja, która zajmuje zaledwie 2,99 MB.

Dziennik zmian ujawnia, że nie ma zbyt wiele nowych funkcji, które ta aktualizacja wnosi. Wspomniano jedynie, że uaktualnienie poprawia stabilność i niezawodność systemu. Jest to dalekie od ostatniej aktualizacji, która została wydana dla Galaxy Buds 2 kilka miesięcy temu. Tamto wydanie przyniosło kilka nowych funkcji.

Fot. SamMobile

AKTUALIZACJA 05.04.2022

Galaxy Buds 2 otrzymują funkcję dźwięku 360 stopni

Samsung udostępnia dziś nową aktualizację dla Galaxy Buds 2. Firma wciąż udoskonala funkcje oferowane przez swoje najnowsze bezprzewodowe słuchawki douszne. Najnowsza aktualizacja w wersji R177XXU0AVC8 wprowadza funkcję, której bardzo brakowało w tym urządzeniu - dźwięk 360 stopni. Zajmuje ona około 3 MB i w oficjalnym dzienniku zmian wspomniano, że przynosi kilka nowych funkcji.

360-stopniowa funkcja audio wcześniej widzieliśmy jedynie na Galaxy Buds Pro. Zapewnia ona "kinowe" wrażenia dźwiękowe, ponieważ użytkownik jest w stanie wyczuć, z którego kierunku dobiega dźwięk.

Dzisiejsza aktualizacja poprawia także jakość połączeń. Będzie to mile widziany dodatek. Mimo że Galaxy Buds 2 zapewniają znacznie lepszą jakość rozmów niż ich poprzednik, zawsze miło jest widzieć, że ta kluczowa funkcja jest jeszcze bardziej ulepszona. Poprawiono także łączność i stabilność Bluetooth.

Aktualizacja Galaxy Buds 2 jest już dostępna na niektórych rynkach. Nie trzeba dodawać, że to tylko kwestia czasu, zanim aktualizacja dotrze na cały świat. Ci, którzy posiadają parę Galaxy Buds 2, powinni wkrótce zobaczyć powiadomienie o aktualizacji, które pojawi się na ich urządzeniach.

AKTUALIZACJA 04.05.2022

Samsung wprowadza nowe aktualizacje dla Galaxy Buds Pro i aplikacji Galaxy Wearable

Samsung wprowadza nową aktualizację oprogramowania sprzętowego dla bezprzewodowych słuchawek Galaxy Buds Pro. W tym samym czasie firma wprowadza nową wersję aplikacji Galaxy Wearable, która dodaje nową funkcję automatycznej aktualizacji. Galaxy Buds Pro otrzymują firmware w wersji R190XXU0AVD1. Aktualizacja waży około 2,2 MB, a w pliku zmian wspomniano o ulepszonym algorytmie ładowania baterii i stabilności, a także o zwykłych poprawkach stabilności i niezawodności systemu.

Nowa wersja Galaxy Wearable - 2.2.48.22033061 - jest już dostępna do pobrania z Galaxy Store. Choć interfejs użytkownika pozostał niezmieniony i nie dodano żadnych nowych funkcji audio ani funkcji związanych ze smartwatchami, najnowsza wersja wprowadza wygodną opcję automatycznej aktualizacji. Dzięki wersji 2.2.48.22033061 użytkownicy Galaxy Wearable mogą ustawić aplikację tak, by aktualizowała się automatycznie, korzystając wyłącznie z sieci Wi-Fi lub Wi-Fi i/lub danych komórkowych.

Po włączeniu tej nowej opcji możesz spać spokojnie, wiedząc, że na Twoim urządzeniu Galaxy będzie działać najnowsza, dostępna w danej chwili aplikacja Galaxy Wearable. Minusem jest jednak to, że możesz przegapić pojawiające się tu i ówdzie changelogi. Ale jak zwykle, będziemy Was informować na bieżąco.

AKTUALIZACJA 14.06.2022

Samsung Galaxy Buds 2 otrzymują nową aktualizację

Aktualizacja waży około 3 MB i zawiera wersję firmware'u R177XXU0AVE1. W tej chwili jest ona dostępna w Korei Południowej, ale słuchawki Buds 2 na innych rynkach powinny wkrótce otrzymać tę samą aktualizację.

Oficjalny katalog zmian Samsunga dla Galaxy Buds 2 w Korei Południowej nie zawiera zbyt wielu informacji. Jest to mała aktualizacja i nie wydaje się, aby wprowadzała jakiekolwiek nowe funkcje. Jednak powinna poprawić ogólne bezpieczeństwo i stabilność.

AKTUALIZACJA 24.08.2022

Galaxy Buds 2 otrzymują nowe aktualizacje poprawiające stabilność

Mimo, że Samsung wypuścił swoje najnowsze flagowe bezprzewodowe słuchawki zaledwie kilka tygodni temu, nie zapomniał o swoich starszych modelach Galaxy Buds. Południowokoreańska firma wydała nową aktualizację oprogramowania dla Galaxy Buds Pro i Galaxy Buds 2, które zostały wydane w zeszłym roku.

Najnowsza aktualizacja dla Galaxy Buds Pro ma wersję oprogramowania R190XXU0AVF1, podczas gdy aktualizacja dla Galaxy Buds 2 podnosi wersję oprogramowania do R177XXU0AVF1. Zgodnie z listą zmian Samsunga, aktualizacja poprawia niezawodność i stabilność bezprzewodowych słuchawek. Jest to 2,33 MB dla Galaxy Buds Pro i 3,01 MB dla Galaxy Buds 2. Ponieważ aktualizacje mają dość mały rozmiar, można je pobrać nawet za pośrednictwem komórkowego połączenia danych.

Ta aktualizacja Galaxy Buds 2 została wydana na całym świecie, więc każdy, kto posiada te bezprzewodowe słuchawki, może zainstalować aktualizację od razu.

AKTUALIZACJA 06.02.2023

Galaxy Buds 2 dostają nową aktualizację poprawiającą ładowanie

Samsung nie wprowadził nowych Galaxy Buds podczas wydarzenia premierowego Galaxy S23, które miało miejsce w zeszłym tygodniu. Zamiast tego firma skupia się na ulepszaniu swoich istniejących bezprzewodowych wkładek dousznych. Południowokoreańska firma wydała nową aktualizację oprogramowania układowego dla Galaxy Buds 2.

Nowa aktualizacja dla Galaxy Buds 2, która pojawia się wraz z oprogramowaniem w wersji R177XXU0AWA3, została wydana w Korei Południowej. Zgodnie z dziennikiem zmian, nowa aktualizacja oprogramowania o rozmiarze 3.06 MB# poprawia stabilność ładowania bezprzewodowych słuchawek. Spodziewamy się, że nowa aktualizacja zostanie wydana w kolejnych krajach na całym świecie w ciągu najbliższych kilku dni.