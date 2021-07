Galaxy Buds 2 - oficjalne animacje parowania i opcje kolorystyczne

Znany leakster dostarczył animacje parowania Galaxy Buds 2, które ujawniają ich wersje kolorystyczne.

Cierpliwie czekamy na najnowsze słuchawki TWS od Samsunga - Galaxy Buds 2. Dzisiaj, Evan Blass podzielił się kolejnym spojrzeniem na niewydane jeszcze pchełki w postaci ich oficjalnych animacji parowania. Możemy zobaczyć trzy z wariantów kolorystycznych Buds 2, które będą następcą Galaxy Buds+.

Fioletowe Galaxy Buds2 Źródło: Evan Blass Fioletowe Galaxy Buds2 Źródło: Evan Blass

Etui do ładowania będzie całkowicie białe z zewnątrz we wszystkich modelach, podczas gdy to właśnie wnętrze będzie się różnić kolorystyką. Na udostępnionych animacjach możemy zobaczyć wersje w kolorach białym, fioletowym i zielonym. Poprzednie rendery wskazywały również na to, że będzie dostępny czarny wariant kolorystyczny.

Oczekuje się, że Buds2 przyniesie aktywną redukcję szumów i tę samą konstrukcję douszną, co Buds Pro. Etui do ładowania może pochwalić się diodą LED dla wskaźnika ładowania. Możemy również zobaczyć port USB-C, który będzie służyć do ładowania.

Buds 2 mają się pojawić 11 sierpnia wraz z serią Galaxy Watch 4 i Z Fold 3. Podobno mają kosztować około 500 - 700 zł.