Galaxy Buds 2 skopiują funkcję znaną z AirPods

Najnowsze informacje dotyczące Galaxy Buds 2 pochodzą bezpośrednio od Samsunga.

Do kolejnego wydarzenia Galaxy Unpacked został już tylko niecały miesiąc. Wiele informacji, jakie pojawiały się w sieci do tej pory, zdaje się wręcz gwarantować to, że Samsung zaprezentuje swoje nowe słuchawki douszne w sierpniu. Oprócz tego, firma ma również ujawnić nowe modele składanych smartfonów, Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3, a także najnowszy smartwatch - Galaxy Watch 4.

O Galaxy Buds 2 wiadomo już całkiem sporo, co można przeczytać w tym materiale, gdyż do tego czasu do sieci wypłynęło wiele informacji na ich temat. Natomiast teraz dowiadujemy się o kilku kolejnych szczegółach dotyczących nowych słuchawek dousznych Samsunga. Informacja o dziwo nie pochodzi od żadnego leakstera, czy też pracownika któregoś z podwykonawców, a z aplikacji własnej firmy - Galaxy Wearable.

Zobacz również:

Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub

Najnowsze Galaxy Buds 2 nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek, a Samsung już zaczął pracę nad przygotowaniem pod tym względem aplikacji Galaxy Wearable. Producent chce wprowadzić zmiany i dostosować aplikację w takim sposób, aby była zdolna do obsługiwania nowych słuchawek, kiedy te trafią w końcu do sprzedaży. Pewien deweloper z portalu GitHub był w stanie odkryć aktualizację aplikacji i wydobyć z niej kilka szczegółów, a jeden z nich jest szczególnie interesujący. Wszystko wskazuje na to, że Samsung skopiuje funkcję znaną wszystkim użytkownikom słuchawek AirPods od Apple - posiadacze Galaxy Buds 2 będą mogli korzystać z aktywnej redukcji szumów (ANC) podczas korzystania tylko z jednej słuchawki.

Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub

Funkcja ta najprawdopodobniej będzie dostępna również, w ramach aktualizacji oprogramowania, dla Galaxy Buds Pro oraz Galaxy Buds Live. To samo ma się dotyczyć nowej kontroli słuchawek - Samsung pozwoli użytkownikom indywidualnie wyłączyć lub włączyć działanie touchpada, tj. stuknięcie, podwójne stuknięcie, potrójne stuknięcie oraz dotknięcie i przytrzymanie. Niestety, w kodzie aplikacji nie znaleziono żadnych wzmianek o opcji, która umożliwiałaby wybór mocy, z jaką działa ANC. Brak też jakichkolwiek informacji na temat funkcji 360 Audio, która została wprowadzona wraz z Galaxy Buds Pro.

Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub

Możliwe jednak, że funkcje te mają się pojawić, jednak na ten moment są po prostu niewidoczne. Najprawdopodobniej, Galaxy Buds 2 będą posiadać wszystko to, co oferowały Galaxy Buds Pro. Warunkiem jest tylko to, żebym Samsung nie chciał pozostawić niektórych funkcji jako ekskluzywne dla modelu Pro. To również jest dość prawdopodobne, gdyż taki zabieg pozwoliłby firmie na utrzymanie sprzedaży obu modeli słuchawek - każda oferowałaby inne funkcje.

Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Źródło: Tim Schneeberger / GitHub

Ujawniono również, że Galaxy Buds 2 będą dostępne w kolorze żółtym. Do tej pory nie dostaliśmy żadnej informacji, która miałaby wskazywać na ten kolor. Wcześniej wiedzieliśmy o czarnym, zielonym, fioletowym i białym, choć wersja zielona (dostrzeżona w aplikacji) różni się nieco od tego, co mogliśmy widzieć na opublikowanych renderach. Samsung ma przeprojektować także niektóre elementy interfejsu aplikacji Galaxy Wearable. Zmiany mają dotyczyć panelu statystyk baterii oraz sekcji Find my Buds. Ostatnią informacją jest pojemność baterii, jaką wskazuje aplikacja - 61 mAh w każdej słuchawce i 472 mAh dla obudowy.

Galaxy Buds 2 w kolorze żółtym Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Galaxy Buds 2 w kolorze czarnym Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Galaxy Buds 2 w kolorze zielonym Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Galaxy Buds 2 w kolorze fioletowym Źródło: Tim Schneeberger / GitHub Galaxy Buds 2 w kolorze białym Źródło: Tim Schneeberger / GitHub

Źródło: xda-developers