Galaxy Buds 2 za darmo! Oferta nie potrwa długo

Samsung przygotował dla swoich klientów bardzo interesującą ofertę. Słuchawki Galaxy Buds2 możemy dostać za darmo!

Fot. Samsung

Kupno nowego telefonu zawsze wiąże się z niemałą ekscytacją - już niedługo będzie można bawić się zupełnie nowym urządzeniem i poznawać jego innowacyjne funkcje. Samsung jednak, dzięki swojej nowej promocji, wprowadzą tę ekscytację na kolejny poziom. Teraz nei dość, że nowy telefon kupimy taniej, to jeszcze dostaniemy słuchawki za darmo!

Jednym z najlepszych dodatków do telefonu są dobre słuchawki. Dzięki takiej parze możemy zrobić naprawdę wiele - słuchać muzyki, czy oglądać ulubione filmy w każdym zakątku świata, odciąć się na chwilę od zgiełku miasta i zrelaksować przy szumie fal dostarczanym prosto do naszych uszu, czy też przeprowadzać ważne rozmowy bez ciekawskich uszu słuchających każdego słowa naszego rozmówcy.

Fot. Samsung

Właśnie taki zestaw przygotował Samsung w promocji oferowanej dla swoich klientów. Aż do 29 maja, przy zakupie nowego smartfona Samsung Galaxy A53 5G, możemy dostać Galaxy Buds2 za darmo! Jest to nie byle jaki prezent, gdyż same słuchawki kosztują 649 zł. Dodatkowo sam smartfon jest dostępny na stronie producenta w obniżonej cenie, która aktualnie wynosi 1799 zł (obniżka z 2099 zł). Wygląda więc na to, że Samsung naprawdę bardzo chce zachęcić klientów do swojego najnowszego przedstawiciela średniej półki smartfonów!

Aby wziąć udział w promocji wystarczy, po zakupie telefonu, zarejestrować go w aplikacji Samsung Members, a także odpowiednio wypełnić formularz dostępny w tej apce. Po spełnieniu tych formalności, w ciągu 21 dni, powinny do nas trafić nowe słuchawki! Więcej szczegółów można uzyskać na stronie promocji.