Galaxy Buds Pro 2 są już w produkcji, a ja się zastanawiam, czy czymś mnie zaskoczą

Czy Galaxy Buds Pro 2 wyjdą na czas? Według nowych informacji słuchawki wcale nie będą opóźnione, a nawet mogą nas zaskoczyć wcześniejszą premierą, niż wcześniej zapowiadano.

Kwestia premiery najnowszych słuchawek Samsunga jest naprawdę dynamiczna. Jeszcze kilka dni temu przecieki z branży sugerowały, że Galaxy Buds Pro 2 zostaną zaprezentowane zdecydowanie później, niż się tego spodziewaliśmy. Jednak już dzisiaj inne źródła mówią, że będzie dokładnie odwrotnie! Kiedy w takim razie powinniśmy spodziewać się premiery tych słuchawek?

Jak podaje Max Jambor, Galaxy Buds Pro 2 właśnie przeszły do etapu masowej produkcji. Oznacza to, że już za kilka tygodni powinny być dostępne w sklepach - tyle zazwyczaj mija czasu pomiędzy rozpoczęciem produkcji z prezentacją produktu. Potwierdza to inny leaker, SnoopyTech. Według niego, premiera słuchawek ma odbyć się już w lipcu 2022 roku.

Galaxy Buds Pro 2 / Galaxy Buds 2 Pro (whatever they are called) entered production today! — Max Jambor (@MaxJmb) June 11, 2022

Jednakże nie jest to jedyna ciekawa informacja, która dziś trafiła do mediów. Wspomniany SnoopyTech przedstawił także kolory, w jakich dostępne będą nowe słuchawki. Byłem pewien, że zostaną zaprezentowane w wariancie białym i czarnym i takie właśnie kolory są dostępne. Okazuje się, że Samsung chce też kontynuować tradycję wydawania fioletowych słuchawek. Buds Pro 2, tak jak pierwsza generacja, będą też dostępne w tym kolorze. Łącznie więc dostaniemy do wyboru trzy warianty kolorystyczne nowych budsów.

Zenith White, Zenith Bora Purple, Zenith Graphite — SnoopyTech (@_snoopytech_) June 12, 2022

Pozostaje więc pytanie - czy poza kolorami i małymi ulepszeniami Galaxy Buds Pro 2 zaoferują coś ciekawego? Niestety nie mamy wielu oficjalnych informacji, możemy się jednak spodziewać, że Samsung będzie chciał dogonić Apple i Google, ulepszając takie elementy jak funkcja Audio 360 czy jakość aktywnej redukcji szumów w nowych słuchawkach. Trudno jednak stwierdzić, czy zobaczymy w tym sprzęcie coś naprawdę zapierającego dech w piesiach. Zanosi się raczej, że będzie to raczej dość małe ulepszenie. Na szczęście pierwsza generacja jest naprawdę godna polecenia, więc nawet małe ulepszenia sprawią, że będą to po prostu nadal bardzo poprawne słuchawki.