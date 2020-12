Galaxy Buds Pro - zapowiada sie ciekawy prezent do Galaxy S21

Samsung szykuje nowe słuchawki. Dostaniem je w gratisie do Samsunga Galaxy S21. Czy poprawią one wyniki sprzedażowe nowego flagowca z Korei?

Galaxy Buds Pro to kolejny model słuchawek typu True Wireless przygotowywanych przez Samsunga. Zaoferują one konstrukcję zbliżoną do starszych modeli. Samsung powoli wycofuje się z charakterystycznej obudowy z Galaxy Buds Live. Czyżby tradycyjne rozwiązania okazały się wygodniejsze?

Samsung Galaxy Buds Pro Źródło: Voice/sammobile.com

Najnowszy przeciek pokazuje nowe słuchawki wraz z etui ładującym w 360 stopniach. Na animacji widać że Samsung przywrócił klasyczną konstrukcję słuchawek znaną z Galaxy Buds oraz Galaxy Buds+. Nowością jest za to etui ładujące, które wygląda podobnie do tego z Galaxy Buds Live.

Za jakość dźwięku w dalszym ciągu odpowiadać będzie firma AKG.

Evan Blass, który odpowiedzialny jest za najnowszy przeciek donosi, że słuchawki zaoferują czujniki wykrywające obecność w uchu oraz zaawansowany system mikrofonów, który współdziałać będzie z systemem ANC. W etui ładującym znajdziemy gniazdo USB Typu C oraz dwie diody powiadomień sygnalizujące status pracy oraz ładowania słuchawek. Prawdopodobnie etui obsługiwać będzie ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi.

Galaxy Buds Pro zostaną wyposażone w Bluetooth 5.1 oraz system aktywnej redukcji hałasu z otoczenia z funkcją uwagi, która pozwoli na komunikację się z otoczeniem bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Nowy model słuchawek sprzedawany będzie obok Galaxy Buds, Galaxy Buds+ oraz Galaxy Buds Live. Naturalnym konkurentem dla Galaxy Buds Pro mają być AirPods'y Pro. Nie znamy jeszcze ceny detalicznej, ale prawdopodobnie wynosić będzie około 1000 zł.

Samsung Galaxy Buds Pro Źródło: Voice/sammobile.com

Słuchawki Galaxy Buds Pro mają być dołączane do Samsunga Galaxy S21 jako prezent w ramach przedsprzedaży.

Źródło: sammobile.com