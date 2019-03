Galaxy Buds debiutują na polskim rynku – 3 powody, by je kupić

Galaxy Buds, najnowsze bezprzewodowe słuchawki marki Samsung, debiutują dziś na polskim rynku. Pojemna bateria sprawia, że swoją ulubioną muzyką możemy cieszyć się nawet przez 6 godzin bez potrzeby doładowywania

Galaxy Buds oferują wysokiej jakości dźwięk, za który odpowiadają inżynierowie dźwięku marki AKG. Dzięki technologii Enhanced Ambient Sound, konsumenci mogą w szybki sposób skontrolować co dzieje się wokół nich, bez wyjmowania słuchawek z uszu, a technologia Adaptive Dual Microphone wykorzystuje 2 mikrofony w każdej słuchawce, by zagwarantować wyraźny głos użytkownika w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych.

Galaxy Buds zapewniają do 6 godzin odtwarzania muzyki i do 5 godzin rozmów telefonicznych, bez potrzeby doładowywania, a etui słuchawek może pełnić funkcję powerbanku. Wystarczy 15-minutowy cykl ładowania, by zapewnić dodatkowe 100 minut pracy. Co więcej, słuchawki można szybko doładować bezprzewodowo, na przykład korzystając z funkcji Power Share w nowym smartfonie Galaxy S10.

Galaxy Buds są lekkie (jedna słuchawka waży zaledwie 5,6g) i dobrze leżą w uchu, zapewniając tym samym komfort nawet podczas długiego użytkowania. Słuchawki dostępne są w 3 wersjach kolorystycznych – żółtej, czarnej i białej.