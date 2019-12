Galaxy Buds+ - słuchawki do Samsunga Galaxy S11

Prawdopodobnie wiemy już, jak nazywać się będą nowe słuchawki true wireless od Samsunga.

Samsung od wielu lat produkuje smartfony oraz szereg dedykowanych do nich akcesoriów. Po premierze słuchawek AirPods w 2016 roku Samsung postanowił stworzyć własne słuchawki typu true wireless, które dedykowane są do smartfonów Galaxy. Galaxy Buds zadebiutowały jako dodatek do Samsungów Galaxy S10 i były do nich dodawane jako gratis w przedsprzedaży. Słuchawki można zakupić oczywiście oddzielne. Ich cena detaliczna ustalona została na 649 zł. Samsung zażądał za swoje słuchawki true wireless o 150 zł mniej, niż w tym samym czasie trzeba było zapłacić za AirPods'y.

Źródło: Samsung.com

Obecnie Galaxy Buds da się kupić nawet za mniej, niż 600 zł i to z oficjalnej polskiej dystrybucji. W międzyczasie na rynku pojawiła się druga generacja AirPods'ów oraz AirPods'y Pro. Wszystko wskazuje na to, że nie tylko słuchawki od Apple dobrze się sprzedają. Najnowsze plotki wskazują, że Samsung zamierza w przyszłym roku wprowadzić do sprzedaży kolejne słuchawki true wireless. Nowy model posiadał będzie kilka cech charakterystycznych.

Najnowszy wpis na Twitterze od Evan'a Blass'a jasno wskazuje, że nowe słuchawki o nazwie Galaxy Buds+ będą bezpośrednią konkurencją dla AirPods'ów Pro. Słuchawki prawdopodobnie oferowane będą w sprzedaży jako droższy, bardziej ekskluzywny model.

W chwili obecnej nie mamy zbyt wielu informacji na temat nadchodzących słuchawek Galaxy Buds+. Słuchawki mają zadebiutować w co najmniej czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, żółtej oraz srebrnej. Możliwe także, że Galaxy Buds+ zaoferują 8 GB wbudowanej pamięci masowej na przechowywanie piosenek. Rozwiązanie to pozwoliłoby wybrać się na trening jedynie ze słuchawkami lub słuchawkami i smartwatch'em z pominięciem coraz większych smartfonów. Chętnie zobaczylibyśmy ulepszone Galaxy Buds+ wraz z wbudowaną pamięcią masową oraz integracją ze Spotify.

Samsung prawdopodobnie zdecyduje się na implementację aktywnej redukcji hałasu z otoczenia, która obecna jest w AirPods'ach Pro oraz testowanych przez nas niedawno Huawei FreeBuds 3. Obecnie sprzedawane słuchawki Galaxy Buds zostały zaprezentowane w lutym 2019 roku razem z Samsungiem Galaxy S10. Możliwe, że Galaxy Buds+ pojawią się na scenie obok Galaxy S11 już w lutym 2020 roku.

Więcej informacji o Samsungu Galaxy S11 znajduje się tutaj.

Źródło: phonearena.com