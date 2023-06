Galaxy Flip 5 będzie miał specjalne wersje aplikacji. Wszystko dzięki współpracy z Google

Samsung Galaxy Flip 5 dostanie specjalne wersje aplikacji na swój zewnętrzny ekran. Ma to być owoc ścisłej współpracy firmy z Google nad przyszłością składanych smartfonów.

Jedną z najbardziej emocjonujących informacji dotyczących nadchodzącego Galaxy Flipa 5 (a także Folda 5) wcale nie jest żaden element ich specyfikacji - te są dość nudne i nie mają przynieść większych zmian w porównaniu do poprzedniej wersji. Jednakże, jako że składane smartfony dość powoli, ale jednak stają się coraz popularniejsze, jednocześnie coraz więcej firm interesuje się tworzeniem oprogramowania specjalnie dla nich. To właśnie najnowsze współpraca Samsunga z Google może przynieść potrzebnego kopa popularności składaków.

Dwie firmy zapowiedziały swoją współpracę nad oprogramowaniem dla składanych smartfonów już jakiś czas temu, ale to właśnie z premierą Folda 5 mamy zauważyć pierwsze wyniki tej kooperacji w obozie Samsunga. Google już jest po premierze swojego pierwszego składanego telefonu - Google Pixel Fold - więc również jest zainteresowane tworzeniem dobrego oprogramowania dla tego typu urządzeń. Okazuje się, że we współpracy z Samsungiem głownie (a przynajmniej jak na razie) chodzi o płynną integrację aplikacji Google na małym, zewnętrznym ekranie.

Zobacz również:

Google Maps on the Flip 5's outer screen is real baby. — No name (@chunvn8888) June 22, 2023

Pierwszą aplikacją, o której wiemy już, że zagości na małym ekranie Flipa (a także większym ekranie Folda) będzie Google Maps. Jako że jest to często używana aplikacja do nawigacji, możliwość korzystania z niej bez konieczności rozkładania telefonu wydaje się być strzałem w dziesiątkę - potrzebne nam tylko szybkie zerknięcie na następny zakręt i możemy iść dalej bez zbędnego problemu. Jednak jest to dopiero pierwszy krok do wprowadzenia wielu innych aplikacji na te małe, szybko dostępne ekrany zewnętrzne.

Google i Samsung obiecują, że większość aplikacji tworzonych przez te dwie firmy już niedługo będzie można obsługiwać również na małym ekranie - często co prawda z ograniczonymi możliwościami, ale najważniejsze i najbardziej przydatne funkcje znajdą tam swoje miejsce. Chodzi między innymi o Google Messages czy Youtube, ale też zapewne Google Meet. Niedługo więc zewnętrzny ekran stanie się o wiele bardziej funkcjonalny.