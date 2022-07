Galaxy Fold i Flip 4 to już stara śpiewka - mamy pierwsze informacje o Flipie i Foldzie 5 i są zaskakujące!

Większość nowinek technologicznych - jak na przykład składane smartfony - z roku na rok sprzedaje się coraz lepiej. Czy Samsung wie o czymś, o czym my nie wiemy? Firma już za rok chce zredukować produkcję składaków!

Już w sierpniu powinniśmy zobaczyć premierę nowego Samsunga Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4. O nadchodzących telefonach pisaliśmy wiele, a tutaj podsumowujemy wszystkie informacje o Flipie i Foldzie. Jednak machina przecieków nie ustaje i okazało się, że na światło dzienne przed premierą czwartej serii składanych smartfonów wyszły już informacje o kolejnej, piątej generacji. Czego się dowiedzieliśmy?

Według koreańskiego portalu The Elec, zajmującego się podzespołami do elektroniki użytkowej, Samsung ma celować w sprzedaż łącznie około 10 milionów egzemplarzy Flipa i Folda 5 - 8 milionów Galaxy Flip 5 i 2 miliony Galaxy Fold 5. To spore zaskoczenie, gdyż przewidywana sprzedaż czwartej generacji jest zdecydowanie wyższa - Samsung zakłada popyt na aż 15 milionów egzemplarzy. Dla porównania prognozowana sprzedaż trzeciej wersji tego modelu wynosiła 8 milionów sztuk.

Zobacz również:

Kolejną ciekawostką jest rozkład sztuk pomiędzy Galaxy Flipem a Foldem. Zazwyczaj Samsung produkował te telefony w stosunku 7:3 (czyli np. 3 miliony Folda i 7 milionów Flipa). Ma się to zmienić w przypadku 5. generacji - zostanie wyprodukowane aż 8 milionów Z Flipów 5 i zaledwie 2 miliony Z Foldów 5. Pokazuje to bardzo wyraźnie, który z tych dwóch konceptów składanych telefonów jest popularniejszy.

Skąd jednak wzięła się tak duża różnica między nakładem produkcyjnym czwartej i piątej generacji? Bardzo ciężko jest tak wcześnie odpowiedzieć na to pytanie, szczególnie jeszcze przed premierą Folda i Flipa 4. Jednak możemy spekulować, że związane jest to z kilkoma aspektami rynku.

Fot. Waqar Khan / Twitter

Warto na początku wspomnieć, że wszystkie źródła wskazują na to, że rynek smartfonów ze składanym ekranem będzie się powiększał z roku na rok. Zmniejszenie produkcji może więc wydawać się niezbyt intuicyjne - przecież Samsung powinien przygotowywać się raczej na wyższą sprzedaż. Jednak tutaj w grę wchodzą jeszcze inne zmienne.

Po pierwsze, już niedługo do globalnej sprzedaży mają wejść nie tylko nowe składane Samsungi, ale też propozycje od OPPO, Xiaomi, czy Vivo. Dotychczas te telefony klienci mogli dostać tylko w Chinach, a na rynku globalnym jedynym potentatem był Samsung. Możliwe więc, że firma spodziewa się dość zaciekłej konkurencji i sądzi, że mimo zwiększonego popytu na składaki, inne firmy podkradną jej część sprzedaży.

Samsung może również spodziewać się pogłębienia kryzysu finansowego na światowym rynku, co mogłoby doprowadzić do zmniejszonego zainteresowania telefonami z najwyższej półki. Takie realia, w połączeniu z ostrożnością (firma nie chce też zostać z wieloma niesprzedanymi egzemplarzami, które następnie musiałaby wyprzedawać) może prowadzić do dość konserwatywnych założeń dotyczących sprzedaży. Oczywiście w tym momencie są to jeszcze wczesne spekulacje - przecież premiery Folda 5 i Flipa 5 spodziewamy się dopiero w sierpniu 2023.