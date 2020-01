Galaxy Fold - ile sprzedało się egzemplarzy?

Zapowiadany na targach CES 2019 Galaxy Fold wywołał sensację. Ile egzemplarzy sprzedało się od tego czasu? Mniej więcej wiemy - zobacz!

Samsung Galaxy Fold był urządzeniem, które napsuło krwi zarówno producentowi, jak i użytkownikom. Najpierw była sensacja, a potem rozczarowanie, gdy okazało się, że pierwsza seria ma mnóstwo wad, np. psuje się po dniu użytkowania. Dlatego wycofano go ze sprzedaży, a wrócił ponownie we wrześniu. Cena: 2000 USD, czyli ponad 7,6 tys. zł. Pod koniec ubiegłego roku w sieci pojawiła się wieść, że sprzedano ponad milion egzemplarzy. Natychmiast została zdementowana przez samego Samsunga, a faktyczne wyniki sprzedaży podano dopiero dzisiaj.

Zaprezentował je sam szef działu IT i komunikacji mobilnej firmy, czyli Koh Dong-jin, nie ma jednak konkretnego wyniku. Powiedział mianowicie, że sprzedało się pomiędzy 400 a 500 tysięcy urządzeń. Tymczasem od jakiegoś czasu słyszmy informacje o Galaxy Fold 2, który powinien zadebiutować w tym roku. Ma mieć cenę mniejszą o ok. 1000 USD, co może przyciągnąć użytkowników. Ma on zostać zaprezentowany 11 lutego wraz z Samsung S20. A czy 400 tys. sprzedanych modeli Fold to sukces czy porażka? Cóż, trudno powiedzieć. Z pewnością producent liczył na większą sprzedaż, biorąc jednak pod uwagę cenę urządzenia - i tak nie jest źle.