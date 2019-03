Galaxy Fold - pierwszy benchmark w sieci

Składany smartfon Samsunga trafi do użytkowników już w kwietniu, a w sieci pojawił się pierwszy benchmark urządzenia. Jak wypada w testach?

Ze składanym smartfonem Samsung Galaxy Fold jest taki problem, że jego procesor będzie różnić się w zależności od rynku. Wersja międzynarodowa, która została poddana testom, korzysta z wydajnego Qualcomm Snapdragon 855, natomiast edycja przeznaczona wyłącznie dla USA i Korei Południowej ma działać pod kontrolą Exynos 9820. Jest to o tyle istotne, że jak dotąd wersje przeznaczone na rynek globalny zawsze miały Exynosa, a Snapdragon trafiał na wybrane rynki, jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Testy przeprowadził doskonale wszystkim znany serwis Geekbench, a Galaxy Fold zyskał w nich 3418 punktów dla jednego rdzenia i 9703 dla wielu.

Źródło: Geekbench

Warto przypomnieć, że w podobnych benchmarku rezultat Galaxy S10, którego procesor był taktowany na 1,95 GHz, uzyskał dla jednego rdzenia 4382 punktów, dla wielu rdzeni - 9570. Ponadto Fold używa aż 12GB RAM. Oficjalna premiera telefonu nastąpi 26 kwietnia, a do tego czasu z pewnością doczekamy się kolejnych testów wydajności urządzenia i oficjalnej ceny w Polsce. Będzie to z pewnością ponad 7, a nawet 8 tysięcy złotych. Jeśli komuś marzy się ten model, być może któryś z operatorów zaoferuje go w abonamencie, podobnie jak ma to obecnie miejsce z S10.

A tymczasem przecieki mówią o tym, że Samsung jest już tak pewien sukcesu Galaxy Fold, że trwają prace nad dwoma kolejnymi składanymi urządzeniami.