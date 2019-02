Galaxy Fold - składany smartfon Samsunga

Galaxy Unpacked rozpoczęło się od prezentacji Galaxy Fold. Oto składane urządzenie Samsunga - łączy w sobie najlepsze cechy tabletu i smartfona.

Galaxy Fold w formie smartfona ma wyświetlacz Infinity Flex 4,6", a gdy zostanie rozłożony - 7,3". Rozłożenie/złożenie nie wpływa w żaden sposób na wykonywane czynności - jeśli np. przeglądasz post na FB, po rozłożeniu zostanie on dostosowany do nowych wymiarów. Urządzenie jest wielozadaniowe - można używać kilku niezależnych okienek. Wyświetlacz jest zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz - po rozłożeniu obraz przechodzi na wewnętrzny, przy złożeniu - na zewnętrzny wyświetlacz.

Galaxy Fold jest urządzeniem uniwersalnym - można używać go jako smartfona, tablet lub przenośny aparat/kamerę wideo - ma sześć obiektywów, 3 z przodu i 3 z tyłu. Dzięki zastosowaniu pamięci UFS transfer danych ma być dwukrotnie szybszy niż w dotychczasowych smartfonach.

Galaxy Fold otwiera się i zamyka niczym książka. W celu uzyskania takiego efektu, firma Samsung opracowała specjalne zawiasy z wieloma punktami domykającymi. System schowany jest w obudowie, która zapewnia smukły i elegancki wygląd urządzenia. Galaxy Fold ma wydajny procesor nowej generacji i 12 GB pamięci RAM, by działał jak komputer. System podwójnych akumulatorów został zaprojektowany tak, by sprostać wysokim wymaganiom użytkowników. Za sprawą bezprzewodowego ładowania PowerShare[1], Galaxy Fold może ponadto równocześnie ładować swoje akumulatory oraz akumulatory innego urządzenia, gdy jest podłączony do zwykłej ładowarki.

Urządzenie będzie dostępne od 26 kwietnia. Cena - 1980 USD, czyli ok. 7522 zł.

Szef Samsunga podsumował: Galaxy Fold kończy dotychczasową erę smartfonów.

Galaxy Fold - specyfikacja