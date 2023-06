Galaxy Folda 5 jeszcze nie ma, a już pojawiają się przecieki na temat Folda 6

W Foldzie 6 możemy spodziewać się bardziej konwencjonalnych proporcji ekranu zewnętrznego, ale jest też rozczarowująca wiadomość.

Już w lipcu powinniśmy zobaczyć prezentację Galaxy Folda 5, którego Samsung ma zaprezentować podczas nadchodzącego eventu Galaxy Unpacked. Co ciekawe, jeszcze przed premierą piątej wersji urządzenia w internecie pojawiły się pogłoski na temat kolejnej, szóstej już wersji. Jedna z wiadomości może pozytywnie zaskoczyć, ale druga z nich nie jest już tak pozytywna.

Według użytkownika Twittera Revegnus, Galaxy Fold 6 ma przynieść jedną znaczącą zmianę w porównaniu do swojego poprzednika - rozmiar ekranu zewnętrznego. W tym momencie jest to bardzo wąski, wysoki panel o proporcjach 23.1:9, przez co jest idealny do czytania tekstu, ale niestety nie do wielu rzeczy więcej. Jednakże inne firmy produkujące składaki poszły w zdecydowanie bardziej standardowe proporcje - czy to Pixel Fold, czy też Vivo X Fold mają bardziej kwadratowe ekrany zewnętrzne, zbliżone do proporcji standardowych telefonów.

Galaxy Z Fold 6 ma pójść w ślady konkurencji i również zaoferować zewnętrzny ekran o podobnych proporcjach. Dzięki temu będzie on o wiele bardziej użyteczny, szczególnie w przypadku, gdy użytkownik musi sięgnąć do górnego i dolnego brzegu ekranu.

Jednakże nie wszystkie informacje przekazane przez leakera są pozytywne. Wygląda na to, że entuzjaści fotografii nie będą zadowoleni ze zmian - a raczej ich braku - jakie przyniesie ze sobą Fold 6. Według przecieku ma on zastosować ten sam sensor, który znajdzie się w Galaxy Foldzie 5 - 50MP ISOCELL GN3. Co gorsza, ten sam sensor znalazł się już w Foldzie 4, co oznacza, że będzie to już trzecia generacja składaka Samsunga, która wykorzysta ten sam moduł aparatu.

Oczywiście, jak pokazują telefonu Google Pixel, sam sensor to nie wszystko, a dużo zależy od algorytmów przetwarzających obraz, jednak wiele osób miało nadzieję, że w kolejnej generacji zobaczą nową, większą matrycę.