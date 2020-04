Galaxy M01 - specyfikacja pojawia się w Google Play Console

Galaxy M01 to smartfon, który od początku roku znajduje się w produkcji, jednak niewiele było o nim wiadomo do 20 marca. A dzisiaj pojawiły się kolejne informacje na jego temat.

Specyfikacja Galaxy M01 pojawiła się w Google Play Console, a kilka dni wcześniej wypatrzono ją w bazie Wi-Fi Alliance. Dowiadujemy się z tych danych, że Galaxy M01 (nazwa kodowa SM-M015G) działa pod kontrolą systemu Android 10, co z kolei daje dużą szansę na nakładkę One UI 2.0. Wyświetlacz pokazuje obraz w natywnej rozdzielczości HD i ma notch w kształcie "V", skrywający obiektyw aparatu przedniego. Jeśli chodzi o wielkość ekranu, nie została podana, ale seria "M" ma zazwyczaj 6,4" i nie sądzimy, aby coś miało się zmienić.

Źródło: TechieDark

A co pod obudową? Nowy telefon Samsung Galaxy jest wyposażony w procesor Snapdragon 439 z 3GB of RAM. Procesor ten składa się z czterech rdzeni ARM Cortex-A53, mających taktowanie 2GHz, a cztery pozostałe taktowane są na 1,5 GHz. Układ graficzny Adreno 505 GPU to z kolei 560MHz. Na dane użytkownika przygotowano 32GB miejsca, co będzie można zwiększyć za pomocą kart pamięci microSD. Co istotne, Galaxy M01 ma być telefonem Dual SIM. Zadebiutuje w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, czerwonym i błękitnym. Na początku pojawi się w czterech krajach Azji, potem pokaże na innych rynkach świata.

Źródło: SamMobile