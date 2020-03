Galaxy M01 - tajemniczy smartfon Samsunga w wynikach testów Geekbench

Pomimo pandemii koronawirusa, południowokoreański producent nie próżnuje. Po nowych modelach Galaxy A niespodziewanie dowiedzieliśmy się o istnieniu nowego - Galaxy M01.

Wiemy, że Samsung od jakiegoś czasu pracuje nad kolejnymi urządzeniami z rodziny Galaxy M. Galaxy M01 to oczywiście nazwa kodowa, a pod taką właśnie urządzenie pojawiło się w wynikach testów Geekbench. Telefon napędza do działania procesor Qualcomm, a prace nad nim prowadzone są w Indiach, Sri Lance, Rosji oraz Nepalu. Pierwsze przecieki mówią o 32GB pamięci na dane, a także możliwości rozszerzenia tego za pomocą kart pamięci microSD. Jak wypada w testach? Przy jednym rdzeniu jest to 856 punktów, przy wielu - 3327. Dla porównania - Huawei P40 Pro 5G miał w tym teście 776 punktów przy jednym rdzeniu oraz 3182 punktów przy wielu rdzeniach.

Jak widzimy na karcie wyniku, telefon korzysta z ARM Qualcomm z ośmioma rdzeniami i taktowany jest na 2,02 GHz. Taka specyfikacja pasuje do procesora Snapdragon 439, ale to tylko teoria. Wynik pokazuje także 3GB RAM na pokładzie, a także system Android 10. Całość przypomina odpowiednik Galaxy A01. Zauważmy, że przy płycie głównej znajduje się QC_Reference_Phone. Oznacza to, że urządzenie jest wciąż w fazie produkcji, a więc ostateczna specyfikacja może różnić się od tej pokazanej w wynikach.

Póki co flagowcem na ten rok pozostaje rodzina Galaxy S20, aczkolwiek seria M może być całkiem mocna.

Źródło: Neowin