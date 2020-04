Galaxy M21 - nowy smartfon Samsunga z solidną specyfikacją

Smartfon Galaxy M21 to najnowszy telefon Samsunga. Zaprezentowano go dzisiaj i zwraca uwagę nie tylko pojemną baterią.

Samsung Electronics wprowadza na rynek kolejnego średniaka, którego jednostka centralna to ośmiordzeniowy procesor Samsung Exynos 9611 z 4GB RAM. Ma in wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4", który pokazuje obraz w natywnej rozdzielczości FHD+. Wspomniana bateria 6000 mAh posiada wsparcie dla szybkiego ładowania 15W. Do jego zalet należy policzyć także aparat tylny. Składa się z trzech obiektywów. Główny ma rozdzielczość 48 Mpix i przysłonę 2.0, drugi to ultraszerokokątny 8MPox (pole widzenia 123°), a towarzyszy im obiektyw odpowiedzialny za głębię ostrości 5 Mpix.

Z przodu znajduje się obiektyw aparatu przedniego, korzystający z matrycy 20 Mpix. Szereg wbudowanych filtrów oraz różne tryby pracy maja umożliwić wykonanie perfekcyjnego selfie. Na dane użytkownika przeznaczono pamięć o pojemności 64GB. Samsung Galaxy M21 będzie dostępny na polskim rynku na przełomie kwietnia i maja. Niestety, producent jak na razie nie podał sugerowanej ceny za swoje urządzenie.