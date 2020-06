Galaxy M31s - smartfon z 6GB RAM i procesorem Exynos 9611

Od jakiegoś czas pojawiają się w sieci pogłoski dotyczące dwóch nowych modeli Samsunga - Galaxy M31s oraz Galaxy M51s.

Dwa tygodnie temu w sieci pojawiły się informacje o tym, że smartfony Galaxy M31s i Galaxy M51s będą dysponować aparatami tylnymi, składającymi się z czterech obiektywów, zaś główny to 64 MP. Dzisiaj wyniki testów Galaxy M31s pojawiły się w doskonale znanym wszystkim serwisie Geekbench. Model M31s nosi tu oznaczenie kodowe SM-M317F, a informacje zamieszczone przy wynikach testów mówią nam, że korzysta z autorskiego procesora firmy Samsung, czyli Exynos 9611 z 6 GB RAM. Działa pod kontrolą systemu Android 10, czyli możemy spodziewać się w nim również nakładki One UI 2.1. A jak wypadł w testach? Przy jednym rdzeniu uzyskał 347 punkty, przy wielu - 1256.

Jak wiemy z wcześniejszych doniesień, telefon ma mieć dwie edycje - w jednej będzie 64, a w drugiej - 128 GB pamięci. Co się tyczy aparatu tylnego, główny 64 MP to prawdopodobnie ISOCELL Bright GW1, co obiecuje wysoka jakość zarówno zdjęć, jak i nagrań wideo. Głównemu towarzyszy obiektyw makro, czujnik głębi oraz szerokokątny. Spodziewamy się wyświetlacza Super AMOLED, osobnego czytnika linii papliarnych, wsparcie dla dualSIM, a także portu USB typu C i wejście słuchawkowego 3,5 mm. Dlaczego? Ponieważ takie rozwiązania zastosowano w Galaxy M31. Przypominam, że telefon ten posiada kolosalną baterię o pojemności 6000 mAh. Być może pojawi się taka sama w edycji M31s. Przekonamy się o tym w kolejnych miesiącach, ponieważ Galaxy M31s ma wejść na rynek do końca tego roku.