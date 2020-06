Galaxy M41 może być pierwszym smartfonem Samsunga z panelem OLED od innej firmy

Samsung Display to dział producenta, zajmujący się produkcją paneli dla biznesu. Jednak w przypadku swoich telefonów może zacząć korzystać z usług firm trzecich. Dlaczego?

Galaxy M41 będzie prawdopodobnie pierwszym smartfonem firmy Samsung, w którym zastosowany zostanie panel OLED od firmy zewnętrznej. Nieco to dziwne, zważywszy na fakt, że Samsung Display produkuje takie same dla różnych telefonów, zegarków czy tabletów oraz zastosowań biznesowych (np. monitory do reklam multimedialnych), a także dla innych firm, w tym konkurencji - Apple. Dla modelu Galaxy M41 panel stworzy China Star Optoelectronics Technology (CSOT). Nie wychodzimy z kręgu firm produkujących smartfony, bowiem należy ona do TCL. Z usług tego producenta korzystają m.in. Xiaomi oraz Motorola (efekty widzimy w modelach Mi 10 oraz Edge). Wszyscy podają ten sam powód wyboru - dobre ceny oraz możliwość dopasowania wyświetlaczy do potrzeb.

Na grafikach w tym teście widzimy prawdopodobny wygląd M41, udostępniony przez @OnLeaks. Galaxy M41 ma mieć duży wyświetlacz, 6,67", pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD+ (2340 x 1080 pikseli) i proporcjach 19,5:9. A dlaczego Samsung powierza jego wykonania podwykonawcy? Choć nie ma oficjalnego wyjaśnienia, prawdopodobnie chodzi tu o obniżenie kosztów produkcji telefonu. Nie oznacza to jednak, że Samsung planuje zamknąć własny dział produkcji wyświetlaczy. A co do Galaxy M41 - oficjalnie powinien zostać zapowiedziany w ciągu kolejnych tygodni.