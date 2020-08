Galaxy M51 prawie oficjalnie - informacja prasowa w sieci - co wiemy?

Galaxy M51 zaoferuje akumulator o niebotycznej pojemności 7000 mAh. Urządzenie powinno pojawić się w sprzedaży w naszym kraju.

Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się plotki na temat nowego smartfona - modelu Galaxy M51, który ma nas zaskoczyć swoją specyfikacją techniczną. Najnowsza plotka głosi, że urządzenia zaoferuje akumulator o pojemności 7000 mAh.

Samsung Galaxy M51

Do Internetu trafiła właśnie oficjalna informacja prasowa dotycząca Galaxy M51 w języku holenderskim. Co z niej wynika?

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami wygląd Galaxy M51 będzie podobny do Galaxy S10 Lite i modeli z rodziny Galaxy A 2020. Urządzenie zaoferuje duży wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Będzie to panel Infinity O wykonany w technologii AMOLED. Nie zabraknie modnego ostatnim czasy 64 MP aparatu, który do pomocy otrzyma 12 MP obiektyw ultraszerokokątny oraz dwie 5 MP matryce pomocnicze - do zdjęć makro oraz czujnik głębi.

Czytnik linii papilarnych podobnie, jak w Galaxy S10e umieszczono w przycisku zasilania, którzy znajduje się na prawym boku urządzenia.

Ze względu na pojemny akumulator Galaxy M51 jest jednym z najgrubszych smartfonów Samsunga wyprodukowanych na przestrzeni ostatnich lat - grubość wynosi 9,5 mm. W obudowie znajdziemy bardzo sensowne podzespoły. Zastosowano procesor Qualcomm Snapdragon 730, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Nie zabrakło wsparcia dla 25 W ładowania przewodowego oraz gniazda słuchawkowego Jack, które jest już obecnie rzadkością.

Plecki Samsunga Galaxy M51

Galaxy M51 trafi na rynek w ciągu najbliższych tygodniu. Pierwotnie urządzenie pojawi się w sprzedaży w Indiach. W późniejszym okresie czasu urządzenie trafi na rynek europejski. Samsung Galaxy M51 dostępny będzie w kolorze czarnym lub białym.

W chwili obecnej nie znamy ceny Galaxy M51.

