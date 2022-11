Galaxy M54, kuzyn wyczekiwanego A54, odsłania swoje tajemnice! To będzie ciekawy średniak Samsunga

Z niecierpliwością czekamy na kolejną odsłonę telefonów ze średniej półki Samsunga. Jeden z najpopularniejszych modeli, kuzyn dobrze znanego A54, odsłonił rąbka tajemnicy.

Średnia półka to jedno z pól najbardziej zaciętej konkurencji między producentami smartfonów. Nie ma tam miejsca na totalną redukcję kosztów, tak jak w smartfonach budżetowych, ale też nie można korzystać z najbardziej ekstrawaganckich i drogich rozwiązań, jak ma to miejsce we flagowcach. Ze względu na to producenci zmuszeni są do bardzo zręcznego lawirowania między dobrymi, mocnymi podzespołami i oszczędnościami, tworząc mocne i w miarę tanie smartfony - idealne dla większości użytkowników. Jedna z najpopularniejszych serii średniaków od Samsunga już niedługo doczeka się nowego przedstawiciela, którego najważniejsze podzespoły poznaliśmy już teraz.

Jedną z najpopularniejszych serii średniaków jest bez wątpienia Galaxy A5X. Jednak Samsung sprzedaje także bliskiego kuzyna tego telefonu - Galaxy M5X, która przynosi ze sobą trochę większe bateria oraz minimalnie gorsze aparaty niż seria A. Już teraz, wraz z nadchodzącym Galaxy A54, pojawiają się pierwsze informacje na temat jego odpowiednika z serii M - Galaxy M54.

W serwisie benchmarkowym Geekbench pojawił się pierwszy test nadchodzącego średniaka. Daje on kilka informacji na temat smartfona, ale też pozwala na spekulowanie na temat specyfikacji jego zdecydowanie bardziej popularnego brata - A54.

Jak widać, Galaxy M54 ma wejść na rynek z zupełnie nowym wariantem procesora od Samsunga - Exynosem 1380. Nowy procesor zostanie połączony z 8 GB pamięci RAM oraz Androidem 13, dostajemy więc na pewno bardzo kompetentny telefon. Potwierdzają to też wyniki benchmarków. M54 osiąga 750 punktów w teście jednordzeniowym oraz 2696 punktów w teście wielordzeniowym. Nie jest to poziom współczesnych flagowców, ale pokazuje bardzo kompetentny sprzęt, który z łatwością poradzi sobie z większością nawet najbardziej wymagających zadań. Oczywiście trzeba pamiętać, że jest to jeszcze wersja testowa, więc ostateczne wyniki i osiągi mogą się zmienić - nawet bardzo znacząco.

Do premiery Galaxy M54 jeszcze sporo czasu. Poprze3dnik, model M53, został wprowadzony na rynek w kwietniu 2022. Co prawda spodziewamy się, że tym razem premiera średniaka Samsunga będzie trochę przyspieszona, jednak poczekamy na nią jeszcze przynajmniej kilka miesięcy. Do tego czasu czekamy na A54, a także na nadchodzące flagowce Samsunga - seria S23 ma ujrzeć światło dzienne na początku 2023 roku!