Galaxy Note 10/10+ i Galaxy Fold już z One UI 3.1. Sprawdź, co nowego.

Flagowe modele Samsunga z 2019 roku otrzymały właśnie nową wersję nakładki One UI 3.1. Zmiana pozornie jest niewielka, ale pojawiło się kilka funkcji godnych Twojej uwagi.

Samsung ostatnimi czasy szokuje nas w kwestii polityki aktualizacji swoich urządzeń. Koreańczycy obiecali udostępnić trzy duże aktualizacje zmieniające wersję systemu Android dla swoich flagowców. Najstarszymi urządzeniami, które łapią się na tą obietnicę są właśnie Samsungi z rodzin Galaxy S10, Galaxy Note 10 oraz pierwszy składany Galaxy Fold. Dodatkowo każdy smartfon z 2019 roku i nowsze otrzymają poprawki zabezpieczeń przez cztery lata od daty premiery.

Samsung Galaxy Note 10

Posiadacze Samsungów Galaxy Note 10, Note 10 Plus oraz Galaxy Fold donoszą, że ich urządzenia otrzymały właśnie nowe oprogramowanie, które wprowadza na pokład najnowszą wersję nakładki One UI 3.1.

Oprogramowanie o numerze kompilacji N97xFXXU6FUBD dla modeli z rodziny Galaxy Note 10 oraz F900FXXU4EUBF dla Galaxy Fold waży nieco ponad 1 GB.

Nakładka One UI 3.1 wprowadza na starsze flagowce w pełni bezprzewodowy tryb DeX. Pojawiła się również możliwość usuwania lokalizacji ze zdjęć podczas ich udostępniania, zmiana tła podczas przeprowadzania wideokonferencji, automatyczne przełączanie pomiędzy słuchawkami Samsunga, Private Share oraz ochrona oczu - Eye Comfort Shield. Całość uzupełniają drobne zmiany wizualne.

Aktualizacja do One UI 3.1 udostępniana jest partiami. Na wszystkie kompatybilne urządzenia trafi w przeciągu najbliższych tygodni. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

