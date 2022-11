Galaxy Note 20 dostaje swoją ostatnią aktualizację Androida. To już koniec pewnego etapu

Popularna seria Galaxy Note skończyła się na modelu Note 20. Od dzisiaj dostaje on stabilnego Androida 13, jednak to już koniec drogi dla tego klasycznego smartfona.

Spis treści

Dzisiejsze telefony jeszcze kilka lat temu wydawałyby się ogromnymi monstrami. Rozmiary ekranu dochodzące prawie do 7 cali niedawno zarezerwowane były dla tabletów, a teraz są pożądanym elementem wielu flagowych smartfonów. Erę wielkich telefonów bez wątpienia zapoczątkował Samsung wraz ze swoją serią Galaxy Note. Jednak po 11 latach od wprowadzenia na rynek pierwszego Note'a, przyszedł czas się pożegnać - ostatni Galaxy Note 20 od dziś otrzymuje swoją ostatnią aktualizację Androida.

Samsung Galaxy Note 20 otrzymuje Androida 13

Ostatni telefon Samsunga z serii Note już teraz otrzymuje aktualizację do Androida 13 oraz OneUI 5.0. telefon został wprowadzony na rynek w 2020 roku z Androidem 10. Jako że Samsung oferuje 3 lata aktualizacji oprogramowania, Android 13 będzie już ostatnią wersją systemu oficjalnie dostępną dla tego telefonu.

Zobacz również:

Aktualizacja do Androida 13 ma postępować partiami. Na początku stabilną wersję otrzymają osoby, które wcześniej były zapisane do programu beta-testów tego systemu. Następnie zostanie on wprowadzony na wszystkie telefony kupione poza sieciami komórkowymi, a na końcu trafi on także do urządzeń kupowanych od operatorów.

Ostatnimi czasy Samsung znany jest z bardzo szybkiego wprowadzania aktualizacji, także nawet osoby ze smartfonami wziętymi w abonamencie nie będą musiały czekać długo na swoją aktualizację - powinna ona być dostępna na dniach.

Jeżeli mamy włączone automatyczne aktualizacje systemu, już niedługo powinniśmy dostać informację o dostępnej nowej wersji systemu na nasz Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra. Jeśli nie, warto co jakiś czas zajrzeć do Ustawień, gdzie w zakładce System powinno czekać na nas powiadomienie o nowej aktualizacji.

Nowa wersja systemu będzie sporym uaktualnieniem, którego wielkość zapewne przekroczy 3-4 GB. Jeśli więc będziemy chcieli je ściągnąć, warto znaleźć się w zasięgu Wi-Fi, gdyż pobieranie jej z danych komórkowych może nas narazić na sporą utratę transferu.

Przyszłość serii Galaxy Note

Czy jednak ostatnia aktualizacja ostatniego Note'a oznacza śmierć tej serii smartfonów? W pewnym sensie tak, jednak patrząc na aktualny katalog producenta, chodzi raczej o śmierć samej nazwy, a nie pomysłu na smartfon. Aktualnie Samsung oferuje bardzo podobne funkcje, którymi odznaczała się seria Note, w swoich telefonach z dopiskiem Ultra - szczególnie Galaxy S22 Ultra. Z drugiej strony, producent ma w zanadrzu jeszcze jeden pomysł na duże smartfony, który wyparł Note'y - składane z serii Flip i (szczególnie) Fold. Jeśli więc szukamy następcy naszego Note'a, to właśnie Galaxy Ultra albo Galaxy Fold powinny zwrócić naszą uwagę.