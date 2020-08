Galaxy Note 20 i inne nowości Samsunga oficjalnie, czy jest na co czekać?

Druga konferencja Galaxy Unpacked 2020 za nami. Na wydarzeniu online zaprezentowano najnowsze flagowe urządzenia mobilne Samsunga. Show skradł Galaxy Note 20.

Po wielu miesiącach domysłów, przecieków i oczekiwania Samsung zaprezentował swoje najnowsze, najdroższe, topowe urządzenia mobilne na 2020 roku.

Urządzenia zaprezentowane na Galaxy Unpacked

Zobacz, czym koreański producent zaskoczył nas na najnowszej konferencji z cyklu Galaxy Unpacked, która po raz pierwszy w historii odbyła się jedynie jako wydarzenie online transmitowane na żywo w sieci.

Wydarzenie nagrywane jest na żywo w Samsung Digital City w Korei Południowej.

Konferencja obywa się pod hasłem Next Normal. Samsung odwołując się do pandemii koronawirusa przekazuje, że nowoczesne technologie pozwalają łączyć ludzi w trudnych chwilach i są przyszłością.

Next Normal

Dyrektor działu mobilnego zapewnia, że nowe urządzenia są niezwykle innowacyjne. Czy takie są? Tego dowiemy się po pierwszych testach.

Koreańczycy zaprezentują 5 urządzeń z rodziny Galaxy.

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 to bazowy model z rodziny Galaxy Note. Jest to mniejszy smartfon, który zastąpi Galaxy Note 10.

Galaxy Note 20 Ultra Mystic Bronze

Smartfon wygląda tak samo, jak na wcześniejszych przeciekach. Urządzenie zadebiutuje w nowej wersji kolorystycznej Mystic Bronze, która jest charakterystyczna dla produktów pokazanych 5 sierpnia 2020 roku.

Wersje kolorystyczne Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 posiada płaski ekran o przekątnej 6,7 cala. Większy model Ultra ma zagięty panel o przekątnej 6,9 cala.

Wyświetlacze Note 20 i Note 20 Ultra

Ekran ma 120 Hz, ale tylko w modelu S20 Ultra. Oznacza to, że Note 20 ma gorszy panel od modeli z rodziny Galaxy S20.

Front Galaxy Note 20 Ultra

Na pokładzie najnowsze szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Samsung skupia się na funkcjach bezpieczeństwa, co wskazuje, że rodzina Galaxy Note 20 to smartfony dla użytkowników instytucjonalnych.

Galaxy Note 20 posiada 10 MP aparat Selfie oraz trzy obiektywy na pleckach. Model Ultra posiada lepsze aparaty od bazowej wersji, co nie powinno nas dziwić.

Aparaty Note 20 Ultra

Koreańczycy chwalą się nową wersją kolorystyczną, która ma być zarezerwowana dla najdroższych modeli.

Galaxy Note 20 po raz pierwszy w historii posiada plastikową obudowę! Taka rzecz nie powinna mieć miejsca.

Plastikowa obudowa Note 20

Samsung + Netflix

Koreańczycy zwiększają współpracę z największym serwisem streamingowym - Netflixem. Nasze ulubione filmy i seriale mają wyglądać jeszcze lepiej na urządzeniach mobilnych Samsunga. Koreański gigant podkreśla, że w nowej normalności wypoczynek jest niezwykle ważny.

Nowy S-Pen

Samsungi Galaxy Note 20 dostarczane będą z rysikiem S-Pen nowej generacji, który został zaprojektowany od podstaw. Urządzenie wprowadzające zapewnia większą dokładność, precyzję oraz szybkość reakcji. Na te zmiany czekaliśmy od kilku generacji rysika S-Pen. Dodatkowo pojawiła się nowa nawigacja bezdotykowa przy wykorzystaniu pióra.

Rysik S-Pen nowej generacji

Poczyniono również zmiany w Samsung Notes. Aplikacja posiada teraz opcję przesyłania plików do komputerów z systemem operacyjnym WIndows 10.

Note 20 Ultra i S-Pen

Galaxy Note 20 + Microsoft

Galaxy Note 20 będą pierwszymi smartfonami wspierającymi Xbox Game Pass Unlimited oraz XCloud. Oznacza to, że na urządzeniach z rodziny Galaxy Note 20 zagramy w gry AAA przesyłane strumieniowo bezpośrednio z sieci. Lepszą jakość rozgrywki uzyskamy na modelu Ultra z 240 Hz próbkowaniem panelu dotykowego.

Bezprzewodowy DeX

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami Samsungi Galaxy Note 20 umożliwiają skorzystanie z bezprzewodowego trybu DeX. Smartfon podłączymy bezpośrednio do inteligentnego telewizora bez użycia żadnego przewodu. Ma się to sprawdzić podczas spotkań towarzyskich.

Tablet Galaxy Tab S7

Razem z rodziną Galaxy Note 20 zaprezentowano nowy, flagowy tablet. Galaxy Tab S7 oferuje wydajność komputera zamkniętą w obudowie tabletu. Dodatkowo całość pracuje pod kontrolą Androida i również posiada rysik S-Pen. Galaxy Tab S7 to jedne z pierwszych 120 Hz tabletów na rynku.

Galaxy Tab S7+

Również tutaj nie ma zaskoczeń - specyfikacja jest tożsama z przewidywaną.

Galaxy Watch 3

Galaxy Watch 3 to nowy smartwatch pracujący pod kontrolą Tizen OS. To jedno z najciekawszych urządzeń. Koreańczycy powrócili do obrotowej koperty, która znacząco ułatwia korzystanie z urządzenia.

Zegarek Samsung Galaxy Watch 3

Galaxy Buds Live

Słuchawki TWS Galaxy Buds Live oferują aktywną redukcję szumów i są bezpośrednimi konkurentami dla AirPods Pro, Sony WH-1000XM3 oraz wyższych modeli od Bose. Za jakość dźwięku odpowiada AKG.

Słuchawki Galaxy Buds Live

Galaxy Z Fold 2

Samsung postanowił pokazać również nowego Galaxy Z Fold 2 z ekranem pokrytym szkłem UTG. Koreańczycy nie ukrywają, że nie mamy co liczyć na sporo nowości. Producent skupił się na wyeliminowaniu problemów, jakie trapiły poprzednie modele z rodziny Fold.

Galaxy Z Fold 2

Na pokładzie lepszy ekran oraz wydajniejsze podzespoły.

Ceny Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 4G – od 4399 zł

Samsung Galaxy Note 20 5G – od 4849 zł

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – od 5949 zł

