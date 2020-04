Galaxy Note 20 może mieć procesor Exynos 992

Najnowsze informacje z Korei mówią nam o ulepszonym procesorze Exynos 990, który ma być jednostką centralną oczekiwanego Galaxy Note 20.

Rodzina Galaxy S20 weszła na rynek, mając na wyposażeniu procesory Snapdragon 865 (w Chinach, Korei Południowej oraz USA) oraz Exynos 990 (w pozostałych krajach). W tym drugim przypadku wiele testów pokazało, że modele są słabsze od używających Snapdragona - fani stworzyli nawet petycję, wzywającą producenta do zaprzestania montowania Exynosów w telefonach. Jak donosi koreański oddział ZDNet, Samsung raczej nie posłuchał swoich użytkowników i Galaxy Note 20 trafi na rynek z kolejną wersją tego procesora - Exynos 992.

Exynos 990

Procesor ten ma zostać zaprezentowany jeszcze w tym roku - nie podano jednak prognozowanej daty tego wydarzenia. Samsung już jakiś czas temu podał, że pracuje nad ulepszeniem Exynosa 990, a z informacji ZDNet wynika, że prace nad modelem 992 trwają od kilku miesięcy. Ma być on produkowany w procesie 6 nm. A co wiemy o wydajności? Będzie bardziej energooszczędny od poprzednika i mieć wydajność o 1-3% lepszą od Snapdragon 865, a więc - co oczywiste - większą, niż Exynos 990. Innym powodem, dla którego Samsung może przeskoczyć całkowicie na procesory Exynos, mogą być spowodowane pandemią Covid-19 przerwy w produkcji i łańcuchu dostaw procesora Snapdragon 865+.

Wszystko wskazuje na to, że Exynos 992 powinien pokazać się nie wcześniej, niż w trzecim kwartale tego roku.

Źródło: SamMobile