Galaxy Note 20 vs Galaxy Note 20 Ultra - czy warto dopłacić aż 1600 zł?

Premiera już za nami. Zastanawisz się nad zakupem Galaxy Note 20? Zobacz, czy warto dopłacić 1600 zł do modelu z dopiskiem Ultra w nazwie.

Spis treści

Po kilku miesiącach oczekiwania Samsung zaprezentował już flagowe modele z rodziny Galaxy Note 20. Urządzenia te nie maja już przed nami żadnych tajemnic. Bazowy model kosztuje 4349 zł. Za 4849 zł kupimy najtańszego Note'a 20 z modemem sieci 5G, a topowy Galaxy Note 20 Ultra kosztuje 5949 zł i jest tym samym o 50 zł tańszy od Galaxy S20 Ultra. Po raz pierwszy w historii Galaxy Note jest tańszy od Galaxy S.

Galaxy Note 20 Ultra Źródło: pcworld.com

Skąd wzięła się różnica aż 1600 zł pomiędzy najtańszym, a najdroższym Galaxy Note 20? Co otrzymamy dopłacając do 4000 zł równowartość średniaka?

Dokładnie analizujemy specyfikację techniczną i cechy charakterystyczne obu smartfonów, aby odpowiedzieć na pytanie - "Czy warto dopłacić 1600 zł do Galaxy Note 20 Ultra?". Okazuje się, że odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się to wydawać.

Cena, dostępne konfiguracje

W Polsce do wyboru mamy trzy modele Galaxy Note 20:

Galaxy Note 20 8 GB/256 GB za 4349 zł

Galaxy Note 20 5G 8 GB/256 GB za 4849 zł

Galaxy Note 20 Ultra 12 GB/256 GB za 5949 zł

Bazowy model jako jedyny nie posiada modemu sieci 5G. Ponieważ dwa bazowe modele są niemalże identyczne zajmiemy się porównaniem Galaxy Note 20 z Galaxy Note 20 Ultra.

Ultra S-Pen jedynie w Galaxy Note 20 Ultra

Samsung na premierze chwalił się nowym rysikiem S-Pen ze zmniejszonymi do 9 ms opóźnieniami. Szkoda, że nie poinformowano, że Galaxy Note 20 nadal dostarczany jest z klasycznym S-Pen z opóźnieniami wynoszącymi 26 ms.

S-Pen Galaxy Note 20 Ultra Źródło: pcworld.com

Dynamic AMOLED tylko w Galaxy Note 20 Ultra

Wszystkie modele Galaxy S20 posiadają ekran Dynamic AMOLED. Taki sam panel trafił także do Galaxy Note 20 Ultra. Niestety Galaxy Note 20 otrzymał starszej generacji ekran Super AMOLED Plus. Dodatkowo zmniejszono rozdzielczość do Full HD+. Wyświetlacz Galaxy Note 20 nie obsługuje 120 Hz odświeżania znanego z droższego Galaxy Note 20 Ultra i Galaxy S20. Na plus możemy zaliczyć, że panel w Galaxy Note 20 jest całkowicie płaski. Ucieszy to wszystkie osoby, które nie lubią zagięć oraz ekranów odbijających refleksy świetlne.

Galaxy Note 20 Ultra Źródło: techadvisor.co.uk

50 x Space Zoom jedynie w Galaxy Note 20 Ultra

Smartfony z rodziny Galaxy Note podobnie, jak Galaxy S20 posiadają różne aparaty. W tańszym modelu otrzymamy konfigurację znaną z Galaxy S20. Droższy smartfon oferuje aparat z Galaxy S20 Ultra, ale posiada on jedynie 50 krotny Space Zoom (100 x w Galaxy S20 Ultra).

Plecki Galaxy Note 20 Ultra Źródło: techadvisor.co.uk

Premium smartfon z premium obudową? Takie rzeczy tylko w Galaxy Note 20 Ultra

Samsung projektując Galaxy Note 20 zapatrzył się na tańszego Galaxy Note 10 Lite. Smartfon za 4849 zł (w wersji z 5G) wyposażono w plastikową obudowę. Note 20 jest tym samym najdroższym smartfonem z plastikowymi pleckami. Chcąc kupić Galaxy Note 20 z obudową wykonaną z lepszej jakości materiałów musimy zainwestować w Galaxy Note 20 Ultra z 5949 zł.

Obudowa Galaxy Note 20 Źródło: techadvisor.co.uk

Podsumowanie

Tegoroczne modele z rodziny Galaxy Note 20 bardzo się od siebie różnią. Niestety Samsung postanowił zastosować bardzo radykalne kompromisy w celu obniżenia ceny Galaxy Note 20. Większość z nich nie przystaje do smartfona za ponad 4000 zł.

Front Galaxy Note 20 Ultra Źródło: techadvisor.co.uk

Koreańczycy zdecydowali się na krok, którego się obawialiśmy. Galaxy Note 20 jeszcze bardziej odstaje od Galaxy Note 20 Ultra. Dodatkowo bazowy model jest gorszy od odpowiednika z serii Galaxy S20. To bezprecedensowa sytuacja, która nigdy wcześniej nie miała miejsca.

Niestety Galaxy Note 20 posiada znacznie gorszy panel Super AMOLED bez wsparcia dla 120 Hz odświeżania oraz z rysikiem S-Pen starszej generacji. Całość uzupełnia plastikowa obudowa, która sprawia, że ciężko nazwać Galaxy Note 20 flagowym smartfonem.

Aparat Galaxy Note 20 Ultra Źródło: techadvisor.co.uk

Jeżeli potrzebujesz urządzenia z rysikiem S-Pen zainteresuj się Galaxy Note 20 Ultra, ale naszym zdaniem bardziej opłacalny będzie zakup Galaxy Note 10+, którego cena powinna znacząco spaść już w najbliższych dniach. Jeżeli nie zależy Ci na rysiku S-Pen to Galaxy S20 będzie odpowiednim wyborem.

Zobacz, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Sprawdź, ile kosztuje Galaxy Note 20