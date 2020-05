Galaxy Note 20 w pełnej krasie - oto iPhone 11 Pro od Samsunga

Premiera Samsunga Galaxy Note 20 zbliża się wielkimi krokami, a my co chwilę dowiadujemy się kolejnych informacji na temat nadchodzących flagowców z Korei.

W sieci pojawił się właśnie filmik, na którym możemy podziwiać wygląd Samsunga Galaxy Note 20.

Użytkownik Twitter'a o nicku @GregglesTV udostępnił właśnie ekskluzywne nagranie wideo na platformie YouTube na którym możemy podziwiać render finalnej wersji Samsunga Galaxy Note 20.

Co ciekawe na nagraniu łatwo zauważyć ogromne podobieństwo do iPhone'a 11 Pro. Okazuje się, że plecki Samsunga Galaxy Note 20 również wyposażono wkwadratową obudowę obiektywów. Jedyną różnicą jest inne rozmieszczenie matryc, które w Samsungu ułożone zostały w poziomie.

