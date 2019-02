Galaxy Note 8 oficjalnie dostaję aktualizację do Android Pie oraz One UI - Aktualizacja

Samsung oficjalnie rozpoczyna aktualizację Galaxy Note 8 do Androida 9.0 Pie z autorską nakładką One UI.

Źródło: Samsung

Samsung Galaxy Note 8 to jeden z flagowych telefonów koreańskiego producenta na rok 2017. Został zaprezentowany 15 września 2017 roku i od tego czasu naprawdę niewiele się zestarzał. Zadebiutował z Androidem 7.1.1 Nougat oraz nakładką Experience UI 8.5. Na początku 2018 roku dostał aktualizację do Android'a 8.0 Oreo oraz Samsung Experience 9.0. Regularnie dostaje także poprawki zabezpieczeń.

Wczoraj producent rozpoczął dystrybuowanie aktualizacji do Android'a 9.0 Pie wraz z nową nakładką One UI. Aktualizacja została wypuszczona 14 lutego w Bułgarii oraz na Słowacji. Dotyczy ona modelu SM-N950F dostępnego również w Polsce, co może oznaczać, że w niedługim czasie aktualizacja trafi również na nasz rynek.

Na One UI i Android Pie czekają także użytkownicy Galaxy S8 i S8+.

Aktualizacja 18.02: Kolejni użytkownicy Galaxy Note 8 raportują otrzymanie aktualizacji do Android'a 9.0 Pie wraz z One UI. Aktualizacja od dziś jest udostępniana również w Rosji, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Iranie, Iraku, Afganistanie i Nigerii.