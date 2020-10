Galaxy Note 9 otrzymuje One UI 2.5 - to ostatnia aktualizacja rozwojowa

Topowy smartfon Samsunga na 2018 rok otrzymał właśnie ostatnią aktualizację rozwojową. Posiadacze Galaxy Note 9 powinni rozglądać się za nowym smartfonem.

Samsung Galaxy Note 9 to flagowy smartfon koreańskiego producenta na 2018 rok. Po dwóch latach urządzenie to nadal świetnie się sprawdza, ale niestety czas płynie nieubłaganie. Samsung wprowadził właśnie ostatnią aktualizację rozwojową dla Galaxy Note 9. Mowa o nowej wersji nakładki One UI 2.5.

Samsung Galaxy Note 9

Dwa lata temu Samsung Galaxy Note 9 był pierwszym smartfonem tego producenta dostarczanym z preinstalowanym Androidem 8.1 Oreo oraz nakładką Samsung Experience. Na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy urządzenie otrzymało dwie duże aktualizacje rozwojowe - do Androida 9 i One UI 1.0 oraz do Androida 10 i One UI 2.0/2.1, a także niezliczoną ilość poprawek zabezpieczeń.

Samsung zmienił swoją politykę i zobowiązał się do aktualizowania flagowców do najnowszych wersji Androida przez 36 miesięcy od daty prezentacji, ale niestety reguła ta nie działa wstecz. Oznacza to, że posiadacze Galaxy Note 9 oraz Galaxy S9 nie otrzymają Androida 11.

Aktualizacja do One UI 2.5 pojawiła się już na europejskich modelach. Zainstalują ja posiadacze Galaxy Note 9 SM-N960F z Niemiec. Wkrótce aktualizacja trafi również na polskie egzemplarze.

Nowa wersja nakładki One UI 2.5 wprowadza bezprzewodowy tryb DeX, Single Take Camera oraz ulepszony tryb Pro podczas nagrywania filmów. Koreańczycy dodali również wsparcie dla launcherów firm trzecich.

Źródło: phonearena.com