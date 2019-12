Galaxy Note 9 otrzymuje czwartą betę Androida 10

Samsung od miesiąca dostarcza wersje beta systemu Android 10 dla Galaxy Note 9. Dziś zrobił to po raz czwarty.

Skąd tyle edycji beta? Samsung chce mieć pewność, że wydanie stabilne będzie dopracowane w każdym calu. Jest ono zaplanowane na styczeń 2020, a więc zostało niedużo czasu. Aktualizacja firmware ma postać pliku o wadze 167MB i nazwie N960FXXU4ZSLB. Z tego, co wiemy na jej temat, naprawia bug związany z rysikiem S Pen. A ponieważ to jeszcze nie wszystko, co potrzebne do pełnej wersji stabilnej, z pewnością czekają nas jeszcze jedna lub dwie aktualizacje. Trzeba tu od razu zauważyć, że nie ma wraz z aktualizacją łatki bezpieczeństwa przeznaczonej na styczeń 2020, która ma pojawić się w pełnym wydaniu.

Jeśli posiadasz Galaxy Note 9, otwórz Ustawienia, przejdź do działu Aktualizacja oprogramowania, naciśnij przycisk pobierania - powinien ściągnąć się wzmiankowany plik. Po jego pobraniu zainstaluj go, ale wcześniej - tak na wszelki wypadek - doradzamy wykonanie kopii zapasowej wszystkich ważnych plików na telefonie. Jeśli nie interesuje Cię beta - zaczekaj po prostu do stycznia, kiedy to pojawi się stabilna edycja. Oczywiście Android 10 zostanie wzbogacony autorską nakładką producenta - One UI 2.0.