Galaxy Note odchodzi na emeryturę! Kolejny model bez aktualizacji

Samsung zakończył właśnie wsparcie dla kolejnego modelu z rodziny Galaxy Note. Dodatkowo zmniejszono również częstotliwość udostępniania aktualizacji zabezpieczeń dla modelu z 2018 roku.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zamierza całkowicie zakończyć produkcję, sprzedaż i wsparcie dla modeli z rodziny Galaxy Note. Oczywiście posiadacze smartfonów z rodziny Galaxy Note 10 i Galaxy Note 20 mogą spać spokojnie - ich smartfony jeszcze przez długie miesiące otrzymywać będą aktualizacje zabezpieczeń oraz rozwojowe. Niestety tego samego nie można powiedzieć o użytkownikach nieco starszych konstrukcji.

Samsung Galaxy Note 9 Źródło: samsung.com

Samsung oficjalnie poinformował, że kończy wsparcie dla modelu Galaxy Note FE. Jest to ulepszona wersja wadliwego Galaxy Note 7. Smartfon został wydany w 2017 roku i był pierwszym modelem z dopiskiem FE, który aktualnie jest chętnie stosowany przez koreańskiego producenta.

Galaxy Note FE to stary model, który nie był dostępny w oficjalnej sprzedaży w naszym kraju. Niestety przy okazji Koreańczycy poinformowali, że Galaxy Note 9 nie będzie już dostawać comiesięcznych poprawek zabezpieczeń. Topowy model Samsunga na 2018 roku został przeniesiony na listę smartfonów uprawnionych do otrzymywania poprawek zabezpieczeń raz na kwartał.

Galaxy Note 9 nie otrzymał aktualizacji do Androida 11. Smartfon pracuje po kontrolą Androida 10 z One UI 2.5. Jest to ostatni flagowy model Samsunga z gniazdem słuchawkowym Jack, skanerem tęczówki oraz oraz bez wycięcia w ekranie.

Urządzenie powinno otrzymywać poprawki zabezpieczeń raz na trzy miesiące przez najbliższy rok.