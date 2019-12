Galaxy Note10 Lite - rednery pokazują nowe szczegóły

Do sieci trafiły nowe rendery Galaxy Note10 Lite, pokazujące miejsce na obiektywy aparatu tylnego oraz czerwoną wersje kolorystyczną.

Rendery pokazują oczekiwaną wersję Lite flagowca Samsung Note10 - to kolejne materiały po wczorajszych przeciekach (model ten przyłapany został w FCC). Rendery - ponoć oficjalne - prezentują nam design modelu oraz rozmieszczenie obiektywów aparatu tylnego. Jak widzimy powyżej, są one umieszczone na kwadratowym polu, co przypomina rozwiązanie z A51 i A71. Samsung zaczyna odchodzić od klasycznego już umieszczania obiektywów w jednej linii, idąc śladem Pixel 4 i iPhone 11. Jak na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat używanych matryc, ale znając producenta, będzie to na pewno mocna kombinacja.

Z przodu widzimy pojedynczy obiektyw w otworze w górnej części wyświetlacza. Ten zaś wydaje się być zaokrąglony, co może mieć wpływ na cenę urządzenia - taniej jest wyprodukować płaski. Wraz z Note 10 Lite użytkownicy otrzymają SPen - czyli jak zawsze w przypadku urządzeń Note. Podejrzewa się, że w smartfonie zostanie umieszczony transmiter Bluetooth 5.1. Na oficjalne informacje musimy jeszcze zaczekać - zapewne niedługo, ponieważ premiera urządzenia ma nastąpić już w styczniu 2020 roku.

Źródło zdjęcia: WinFuture.de