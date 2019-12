Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite mogą zadebiutować na CES 2020

Modele Lite tegorocznych flagowców mogą zostać zaprezentowane w Las Vegas już na początku przyszłego roku.

O Samsungach Galaxy S10 i Galaxy Note 10 w wersji Lite wiemy już prawie wszystko. Co ciekawe po raz pierwszy model Note będzie gorzej wyposażony od swojego odpowiednika z serii Galaxy S. Mimo, iż najnowsze flagowce posiadają w nazwie przydomek Lite to z pewnością nie są ubogimi krewnymi droższych modeli. Galaxy S10 Lite ma być wydajniejszy od modelu Galaxy S10e, a Galaxy Note 10 Lite posiadł będzie co prawda nieco leciwe już podzespoły z zeszłorocznego Galaxy Note 9, ale za to zaoferuje nowy rysik S-Pen z opcją lokalizowania za pomocą technologii Bluetooth.

Źródło: samsung.com

Podczas, gdy specyfikacja techniczna obu urządzeń już od pewnego czasu nie jest zagadką, a my znamy już nawet ceny, to nadal nie wiemy, kiedy smartfony zostaną oficjalnie zaprezentowane. Na początku plotkowano o premierze w okresie międzyświątecznym, jednak wybór takiej daty jest bardzo mało prawdopodobny.

Najnowszy raport The Korean Helard donosi, że Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite zadebiutują na targach CES 2020 w Las Vegas. Informacje te nie są poparte żadnymi wiarygodnymi źródłami, ale premiera na CES 2020 wydaje się być bardzo prawdopodobna. Koreańczycy z pewnością nie przywiozą do Nevady przyszłorocznych flagowców z serii Galaxy S11, ani nowej odmiany Galaxy Fold.

Samsung dla najważniejszych urządzeń w gamie zawsze organizuje specjalną konferencje. Na wydarzenie z serii Galaxy Unpacked zasłużą modele z serii Galaxy S11. Przy okazji Koreański producent może pokusić się o prezentacje Galaxy Fold 2 i słuchawek Galaxy Buds+ z aktywną redukcją hałasu. Z drugiej strony Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite to prawie flagowce, które również zasługują na godną premierę, a targi CES 2020 odbywające się w dniach 7-10 stycznia 2020 wydają się być idealne. Wątpimy, aby Samsung zdecydował się wprowadzić wersje Lite tegorocznych flagowców bez żadnego rozgłosu tak, jak zrobił to z Galaxy A51 i Galaxy A71.

Informacje o zbliżającej się wielkimi krokami premierze potwierdzają oficjalne rendery prasowe, które trafiły już do sieci.

Źródło: sammobile.com