Galaxy S10 X - smartfon 5G z sześcioma obiektywami

Wszyscy, którzy śledzą wieści o Samsung Galaxy S10, wiedzą, że największym modelem ma być Galaxy S10+. Ale być może pojawi się także jeszcze mocniejszy telefon w tej linii - Galaxy S10 X.

Południowokoreański portal ETNews podał ciekawe informacje dotyczące Samsung Galaxy S10 X, którego można nazwać "super-smartfonem". To X w nazwie ma oznaczać zarówno "rozwój" (eXpand), jak i "doświadczenie" (eXperience). Ma być to piąty model w linii (obok S10 Lite, S10, S10+, S10+ z 5G), z ekranem o przekątnej 6,7" i wyświetlaczem Super AMOLED i aż sześcioma obiektywami. Cztery z nich mają znajdować się z tyłu urządzenia, dwa na jego przedzie. Smartfon ten ma posiadać pełne wsparcie dla technologii 5G. Na dane użytkownika przewidziano aż 1TB miejsca, co pozwoli na przechowywanie setek zdjęć i nagrań wideo, a pojemna bateria - 5000 mAh - powinna umożliwić ponad 12 godzin intensywnej pracy urządzenia.

Według ETNews, Galaxy S10 X ma mieć także dodatkowe rozwiązania technologiczne. Jednym z nich jest Life Pattern (nazwa robocza). Technologia ta ma dopasowywać wszystkie ustawienia i funkcje telefonu do profilu wybranego przez użytkownika. Czyli - coś w stylu trybu oglądania, jaki oferują telewizory, ale obejmujący więcej aspektów. Oczywiście model ten ma być najdroższy. Jaka będzie cena - tego nie wiemy, ale Galaxy S10+ z 12GB RAM i 1TB pamięci ma kosztować 1,599 USD (ok. 6 tys. zł), więc model bardziej rozbudowany to z pewnością 100-200 USD więcej. Jak donosi ETNews, wersja X znajdzie się w sprzedaży 29 marca 2019.

Oczywiście nie mamy żadnego oficjalnego potwierdzenia od Samsunga tych informacji. Pozostaje czekać cierpliwie do 20 lutego na oficjalną prezentację całej linii smartfonów Galaxy S10.