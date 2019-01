Galaxy S10 i S10+ na kolejnych zdjęciach

Wyczekiwany przez wiele osób Galaxy S10 coraz bliżej, a kolejny wyciek zdjęć zdradza następne szczegóły.

Skąd właściwie biorą się przecieki zdjęć i informacji na temat Galaxy S10? Jak w przypadku każdego innego urządzenia, także i tu decyduje oczywiście czynnik ludzki - pracownicy Samsunga i testerzy, którzy nie mogą przepuścić okazji do pochwalenia się światu, że mają Galaxy S10 przed innymi, aczkolwiek źródła wycieków zawsze pozostają anonimowe. Inna sprawa, że być może sam Samsung umiejętnie podgrzewa atmosferę. Jakby nie było - dzisiaj po południu nowe zdjęcia wyczekiwanych smartfonów opublikował niemiecki serwis All About Samsung. Są to modele Galaxy S10 oraz Galaxy S10+.

Powyższe zdjęcie potwierdza, że oba modele będą miały trzy obiektywy z diodą LED, nie ma na tyle czytnika linii papilarnych, co potwierdza plotkę, że znalazł się on pod wyświetlaczem.

A tu widok wyłączonych urządzeń od frontu - jak widzimy, tylko Galaxy S10+ ma podwójną kamerę przednią - choć pierwsze przecieki mówiły, że będzie tak w obydwu.

Tak prezentuje się włączanie.

A teraz przechodzimy na sam dół - jak widzimy, zarówno Galaxy S10, jak i Galaxy S10+ mają wejście USB-C oraz słuchawkowe. Widać także głośniczek.

Ostatnie zdjęcie z dzisiejszego wycieku ukazuje oba telefony po włączeniu. Jedno zastrzeżenie - ikonki mogą wyglądać nieco inaczej, ponieważ zdjęcia prezentują modele prototypowe.

A tutaj prezentujemy wszystkie zgromadzone dotąd informacje na temat Galaxy S10.