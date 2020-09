Galaxy S10 już z One UI 2.5 - szybkość pozytywnie aktualizacji zaskakuje

Miesiąc po premierze najnowszego One UI 2.5 aktualizacji doczekały się zeszłoroczne flagowce. Jakie nowości przewidziano? Czy zabrakło funkcji z tegorocznych modeli?

One UI 2.5 to najnowsza aktualizacja nakładki graficznej na Androida rozwijanej przez Samsunga. Zmiana nazwy po kropce jasno wskazuje, że mamy do czynienia z aktualizacją przyrostową wprowadzająca poprawki i kilka nowych funkcji. Najnowszą wersję interfejsu zobaczyliśmy po raz pierwszy na smartfonach z rodziny Galaxy Note 20 (zapoznaj się z naszą recenzją Galaxy Note 20 Ultra). Zaledwie tydzień po ich wprowadzeniu do sprzedaży oprogramowanie otrzymały Samsungi Galaxy S20 oraz składany Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy S10

Teraz nadszedł czas na smartfony z rodziny Galaxy S10. Zeszłoroczne flagowce Samsunga - Galaxy S10e, Galaxy S10 oraz Galaxy S10+ otrzymały właśnie aktualizację oprogramowania wprowadzającą nakładkę One UI 2.5.

Oprogramowanie zostało właśnie udostępnione dla egzemplarzy z Niemiec. Mowa o telefonach z wolnej dystrybucji. Aktualizacja dla Galaxy S10 waży niespełna 1 GB. Mowa o oprogramowaniu o numerze kompilacji G973FXXU8DTH7. Identyczny system został udostępniony dla Galaxy S10e (G970FXXU8DTH7) oraz Galaxy S10+ (G975FXXU8DTH7).

Najnowsza wersja oprogramowania poza One UI 2.5 wprowadza także wrześniowe poprawki zabezpieczeń. Galaxy S10 po aktualizacji obsługują bezprzewodowy tryb DeX, który zadebiutował z Galaxy Note 20. Nie zabrakło także funkcji Pro podczas nagrywania wideo.

Galaxy S10 otrzymał również nowe Bitmoji w trybie Always-On-Display, dzieloną klawiaturę w trybie horyzontalnym oraz poprawki błędów i zabezpieczeń. Samsung chwali się także poprawieniem wydajności.

Aktualizacja powinna pojawić się na Polskich egzemplarzach w przeciągu kilku najbliższych dni.

Źródło: sammobile.com