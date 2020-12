Galaxy S10 z drugą betą Androida 11 i One UI 3.0 - co z błędami?

Samsung udostępnił drugą wersję beta Androida 11 dla flagowców z 2019 roku. O dziwo tym razem oprogramowanie jest bardziej dopracowane.

Samsung udostępnił już aktualizację do stabilnej wersji Androida 11 i nakładki One UI 3.0 dla amerykańskich modeli Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20 wyposażonych w procesory Qualcomm Snapdragon 865/865+. W międzyczasie udostępniono oprogramowanie w wersji beta dla flagowców z 2019 roku. Szybko okazało się jednak, że Samsung nie przyłożył się do oprogramowanie zaprojektowanego dla Galaxy S10. W związku z problemami z baterią zostało ono wycofane z dystrybucji.

Smartfon Samsung Galaxy S10 Źródło: PCWorld.com

Obecnie udostępniana jest druga już wersja beta dla modeli z rodziny Galaxy S10. Początkowo miała ona zostać udostępniona w zeszłym tygodniu, ale w związku z problemami trafia ona do pierwszych odbiorców w Korei Południowej, Indiach oraz Wielkiej Brytanii dopiero teraz.

Nowe oprogramowanie układowe o numerze wersji z końcówką ZTL8 naprawie wiele problemów zgłaszanych przez użytkowników w ramach aplikacji Samsung Members. Mowa o zacinającym się interfejsie użytkowania i nie działającym odblokowywaniu za pośrednictwem czytnika linii papilarnych.

Podobne oprogramowanie w ciągu najbliższych dni powinno trafić również do modeli z rodziny Galaxy Note 10.

Finalna wersja Androida 11 z One UI 3.0 dla Galaxy S10 pojawi się w styczniu 2020 roku.

Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Żródło: gsmarena.com