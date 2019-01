Galaxy S10 z ładowaniem innych urządzeń

Dzisiaj trafił do sieci kolejny przeciek dotyczący smartfona Samsung Galaxy S10. Tym razem rzecz dotyczy ładowania bezprzewodowego.

Jak donosi włoski portal TechTastiic, oczekiwany przez tysiące użytkowników Galaxy S10 ma posiadać technologię ładowania indukcyjnego . Innymi słowy - będzie można korzystać z tego telefonu jak z bezprzewodowego powerbanku dla innych urządzeń. Ale nie wiadomo, czy będzie mieć tak każdy model, czy tylko największy z nich, a więc Galaxy S10 Plus - już od jakiegoś czasu wiemy, że to właśnie największy model ma być wyposażony w akumulator o mocy 4000 mAh, a więc będzie skąd czerpać energię.

Jak z kolei donosi SamMobile, ładowanie tego typu będzie dostępne we wszystkich trzech modelach (poza najtańszym) i dostępne dla wszystkich urządzeń kompatybilnych z Qi. Jak będzie przebiegać ładowania? Wystarczy położyć urządzenie do ładowaina na plecach Galaxy S10 i gotowe. Ponadto Galaxy S10 Lite będzie mieć najwięcej wersji kolorystycznych do wyboru. Niestety, pogłoski nie podają dokładnie, ile, zamiast tego donoszą, że będzie ich po prostu "dużo". Zapewne dokładną liczbę poznamy dopiero 20 lutego.

Przejdź na tą stronę, aby zobaczyć wszystko, co do tej pory wiemy o Samsung Galaxy S10.