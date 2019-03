Galaxy S10e - recenzja najtańszego S10 Samsunga

Galaxy S10e byłby najlepszym urządzeniem z całej serii, gdyby nie problemy z czasem pracy, które sprawiają, że jest to tylko dobre urządzenie.

Mała bateria ma trudność z zapewnieniem wystarczającej ilości energii na cały dzień pracy. To główna wada Galaxy S10e. Poza tym oferuje on wszystko, czego możemy oczekiwać od flagowca na 2019 rok. Wydajność, jakość wykonania oraz dźwięk stoją na bardzo wysokim poziomie. Jedynie cena jest niższa niż w przypadku modeli Galaxy S10 oraz Galaxy S10+, ale to dodatkowy pozytyw, który może zachęcić do zakupu.

Najtańszy flagowiec Samsunga to bardzo poręczne urządzenie, a fizyczny czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku włączania jest bardzo wygodny w użyciu.

Galaxy S10e dla wielu osób powinien być najlepszym wyborem. Jest zauważalnie tańszy od droższych braci Galaxy S10 i S10+, wygląda świetnie, a jego wydajność i wykonanie stoją na najwyższym poziomie. Najtańszy model ma taki sam procesor, wyświetlacz OLED, oraz takie samo oprogramowanie co wyższe modele. Nie zabrakło również gniazda Jack 3,5 mm. Niestety, ale żywotność baterii nie jest wystarczająco dobra, co psuje przyjemność z użytkowania. Europejska wersja z autorskim procesorem Exynos oferuje słabe czasy pracy na pojedynczym ładowaniu, co znacząco utrudnia codzienne obcowanie z nowym modelem.

Specyfikacja techniczna

Procesor: Samsung Exynos 9820

Samsung Exynos 9820 Układ graficzny: Mali-G76 MP12

Mali-G76 MP12 Pamięć operacyjna RAM: 6 GB

6 GB Pamięć wbudowana: 128 GB

128 GB Typ ekranu: Dynamic AMOLED

Dynamic AMOLED Przekątna ekranu: 5,8 cala

5,8 cala Rozdzielczość ekranu: 2280 x 1080 (Full HD+)

2280 x 1080 (Full HD+) Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, System nawigacji satelitarnej, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, System nawigacji satelitarnej, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Złącza: USB Typu-C, Czytnik kart pamięci microSD, Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Wyjście słuchawkowe Jack

USB Typu-C, Czytnik kart pamięci microSD, Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Wyjście słuchawkowe Jack Bateria: Litowo-polimerowa 3100 mAh

Litowo-polimerowa 3100 mAh Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką Samsung One UI

Android 9.0 Pie z nakładką Samsung One UI Rozdzielczość aparatu: 16.0 + 12.0 Mpix - tył, 10.0 Mpix - przód

16.0 + 12.0 Mpix - tył, 10.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/1.9 - przedni obiektyw, f/1.5 - f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw szerokokątny, Wbudowana lampa błyskowa

f/1.9 - przedni obiektyw, f/1.5 - f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw szerokokątny, Wbudowana lampa błyskowa Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s)

4K (do 60 kl./s) Grubość: 7,9 mm

7,9 mm Szerokość: 69,9 mm

69,9 mm Wysokość: 142,2 mm

142,2 mm Waga: 150 gram

150 gram Dodatkowe informacje: Szkło Corning Gorilla Glass 5, Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowegom Zwrotne ładowanie bezprzewodowe innych urządzeń, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Wbudowane głośniki stereo, Obsługa radia FM, ,Czytnik linii papilarnych, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, USB OTG

Szkło Corning Gorilla Glass 5, Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowegom Zwrotne ładowanie bezprzewodowe innych urządzeń, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Wbudowane głośniki stereo, Obsługa radia FM, ,Czytnik linii papilarnych, Funkcja szybkiego ładowania Fast Charge, USB OTG Dołączone akcesoria: Ładowarka, Kabel USB typ C, Przejściówka USB-C -> micro USB, Przejściówka USB-C -> USB, Słuchawki, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Ładowarka, Kabel USB typ C, Przejściówka USB-C -> micro USB, Przejściówka USB-C -> USB, Słuchawki, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Gwarancja: 24 miesiące

Cena

Cena detaliczna Galaxy S10e w Polsce wynosi 3299 zł. Do wyboru mamy cztery wersje kolorystyczne: Canary Yellow (niedostępny w modelach Galaxy S10 i S10+), Prism White, Prism Black oraz Prism Green. Galaxy S10e jest naturalnym konkurentem iPhone'a Xr, który jest jednak w Polsce znacząco droższy. Jego cena detaliczna wynosi 3729 zł, co sprawa, że w Polsce Galaxy S10e będzie rywalizował z nowym Huawei P30, który kosztuje 2999zł, a w przedsprzedaży producent dodaje do niego smartwatch Huawei Watch GT Active.

E jak ekstra mały

Nawet pomimo zastosowania ekranu o przekątnej 5,8 cala Galaxy S10e dzięki nowej konstrukcji to bardzo poręczne urządzenie. Jest praktycznie bezramkowy, a proporcje ekranu wynoszą 19:9. Kamera znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Może Ci się to nie spodobać, ale rozwiązanie to jest bardziej poręczne, niż zastosowanie wycięcia w ekranie. W przeciwieństwie do droższych modeli Galaxy S10 i S10+ w modelu S10e ekran jest płaski, co z pewnością będzie zaletą dla wielu potencjalnych użytkowników. Testowany egzemplarz to wersja kolorystyczna Prism Green, która ma tendencje do nadmiernego palcowania, a utrzymanie jej w czystości z pewnością będzie stanowiło wyzwanie. Dotyczy to niestety większości obecnych telefonów, które wykonane są ze szkła.

Taki sam, ale inny

Na czym Samsung zaoszczędził, aby zaoferować S10e w przystępniejszej cenie, niż droższe modele? Zastosowano o jeden obiektyw mniej z tyłu. Aparat Selfie jest taki sam i ma rozdzielczość 10 Mp oraz przesłonę f/ 1.9. Z tyłu zastosowano dwa obiektywy - 12 Mp z zmienną przesłoną f/ 1.5-2.4 oraz obiektyw szerokokątny 16 Mp z przesłoną f/ 2.2.

Zdjęcia, wykonywane za pomocą S10e posiadają bardzo wysoką jakość. Cechują się dobrym nasyceniem i wyostrzeniem obrazu, które są typowe dla smartfonów Samsunga. Większość osób będzie zadowolona z rezultatów, jakie uzyskają podczas wykonywania zdjęć za pomocą Galaxy S10e. Przykładowe zdjęcia znajdziesz poniżej.

Wyświetlacz zastosowany w Galaxy S10e ma niższą rozdzielczość 1080p, ale nadal jest to doskonały panel OLED, znany z wyższych modeli. Kąty widzenia są doskonałe, a korzystanie z telefonu w bezpośrednim świetle słonecznym niestanowi najmniejszego problemu. Samsung od zawsze stosował w swoich urządzeniach świetne wyświetlacze i tak samo jest w tym przypadku. Względem droższych modeli ograniczono co prawda rozdzielczość, a ekran nie jest zagięty, ale niestanowi to żadnego problemu.

W przeciwieństwie do Galaxy S10 i S10+ w przypadku najmniejszego modelu producent zdecydował się zastosować fizyczny czytnik linii papilarnych, który jest zintegrowany z przyciskiem zasilania. Jest to jeden z najlepszych czytników, które testowaliśmy. Uważamy, że jest lepszy od sensorów zamontowanych w ekranie w droższych modelach.

Umiejscowiony jest na prawej górnej krawędzi urządzenia. Szkoda, że Samsung nie umieścił go trochę niżej.

Moc obliczeniowa

W Europie Samsung Galaxy S10e sprzedawany jest w wersji z autorskim procesorem Exynos 9820. W innych regionach implementowany jest procesor Qualcomm Snapdragon 855.

Urządzenie działa niewiarygodnie dobrze i płynnie. Nawet użycie wielu zasobożernych aplikacji nie stanowi żadnego problemu. Granie w wymagające gry wideo w najwyższej dostępnej jakości to sama przyjemność. Sześć Gigabajtów wbudowanej pamięci operacyjnej RAM to mniej, niż oferuje Galaxy S10 i S10+, ale różnica jest prawie niezauważalna. Galaxy S10e z pewnością nie jest powolnym urządzeniem.

Poniżej możesz zobaczyć wyniki z popularnych benchmarków zestawione z innymi urządzeniami podobnej klasy oraz poprzednikiem - Galaxy S9.

Bateria

Szkoda, że autorski układ Samsung Exynos nie jest w stanie dobrze zarządzać wykorzystaniem baterii. Najgorszą rzeczą w Galaxy S10e jest krótki czas działania, którego na dodatek nie da się dobrze oszacować. Przy wykonywaniu takich samych czynności Galaxy S10e potrafił dotrwać do wieczora, a następnego dnia rozładować się dużo wcześniej.

Podczas tygodniowego użytkowania Galaxy S10e czas pracy ekranu SoT wahał się w przedziale od 2,5 do 3 godzin. To bardzo słaby wynik. Obecnie testowany Xiaomi Redmi Note 7 przy podobnym wykorzystaniu wytrzymuje dwa razy dłużej. Samsung od zawsze miał problemy z żywotnością baterii w najmniejszych wersjach swoich flagowych urządzeń.

Najmniejszy model z serii Galaxy S10e na pewno nie jest urządzeniem dla osób oczekujących długiego czasu pracy na pojedynczym ładowaniu. Mniej zaawansowaniu użytkownicy będą ładować telefon codziennie, ale przy wykonywaniu bardziej zaawansowanych czynności jak np. nagrywanie filmów w 4K lub graniu w gry trzeba będzie sięgnąć po ładowarkę lub powerbank dużo wcześniej.

Bateria to jedna z niewielu rzeczy w Galaxy S10e, która rozczarowuje.

Miłym dodatkiem jest zastosowanie zwrotnego ładowania bezprzewodowego, które miało być zarezerwowane wyłącznie dla droższych modeli. Niestety użycie tej funkcji dodatkowo ograniczy czas pracy na baterii.

One UI

Oprogramowanie jest jedną z najmocniejszych stron Samsunga. One UI oparty na systemie Android w wersji 9.0 Pie reprezentuje nowe podejście do interfejsu użytkownika. Koreański producent skupił się na jak najlepszym wykorzystaniu ekranów Infinity, które zostały wprowadzone wraz z premierą Galaxy S8. One UI wprowadza nowy wygląd interfejsu, przebudowane aplikacje dostosowane do dużych ekranów, system obsługi gestami i wiele innych udogodnień oraz nowości. Pojawił się tryb ciemny, a Samsung naprawdę przyłożył się do dopracowania całego systemu, a ponieważ Galaxy S10e ma bardzo wydajne podzespoły wszystko działa bardzo szybko.. Więcej o interfejsie One UI przeczytasz w naszym artykule.

Podsumowanie

Gdyby nie żywotność baterii Galaxy S10e byłby najciekawszym modelem z serii. Niestety krótkie czasy pracy na pojedynczym ładowaniu psują całokształt. Pomijając kwestie zasilania Samsung zastosował takie kompromisy, które dla przeciętnego użytkownika będą niezauważalne. Wyświetlacz nadal jest świetny, wydajność stoi na najwyższym możliwym obecnie poziomie, aparaty fotograficzne pomimo jednego obiektywu mniej robią zdjęcia bardzo wysokiej jakości, urządzenie jest wodoodporne oraz posiada głośniki stereo. Nie zabrakło również gniazda słuchawkowego Jack 3,5 mm.

Podsumowując Galaxy S10e to bardzo dobry telefon, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, a przy okazji dużo rozsądniej wyceniony niż Galaxy S10 i S10+. Musimy jednak pamiętać, że czas pracy na pojedynczym ładowaniu jest rozczarowujący.