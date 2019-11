Galaxy S11 i Galaxy Buds - wyciekły wersje kolorystyczne

Do sieci trafiły informacje o wersjach kolorystycznych Galaxy S11, Galaxy S11e i Galaxy Buds. Wybór zapowiada się ciekawie.

Według przecieku, zarówno Galaxy S11, jak i Galaxy S11e będą dostępne w co najmniej trzech wersjach kolorystycznych. W przypadku modelu podstawowego można spodziewać się edycji czarnej, szarej oraz błękitnej, zaś w S11e zamiast koloru czarnego pojawi się różowy. Spodziewamy się, że na tym nie koniec, ale póki co te trzy to pewniaki. Źródłem informacji jest specjalista od przecieków IshanAgarwal24, który zamieścił je na Twitterze. Dowiedzieliśmy się od razu, że Samsung planuje również Galaxy Note10 Lite (którego daty premiery nie znamy) w edycjach czerwonej, srebrnej i czarnej.

Na tym nie koniec. Słuchawki Galaxy Buds 2 mają pojawić się w czterech różnych barwach: niebieskiej, różowej, czarnej i białej. Spodziewana jest w nich technologia aktywnej redukcji szumu, podobna do zastosowanej w konkurencyjnych słuchawkach AirPods Pro. Smartfony S11 oraz nowe słuchawki powinniśmy zobaczyć w pierwszym kwartale 2020 roku. Na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji, a wszystkie znane informacje (głównie z przecieków) na ich temat gromadzimy w tym miejscu.