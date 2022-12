Galaxy S20 FE kupisz teraz taniej o 800 zł! To jeden z najlepszych średniaków Samsunga w ciągu ostatnich lat

Urządzenie zostało objęte sporym rabatem, dzięki któremu zapłacimy za niego kilkaset złotych mniej.

Galaxy S20 FE na promocji

Galaxy S20 FE jest jednym z najlepszych smartfonów jakie możemy kupić za około 2000 zł. Smartfon posiada 6.5-calowy ekran AMOLED z szybkim odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz, a dodatkowo został oparty na procesorze Snapdragon, co jest rzadkością w europejskich egzemplarzach Samsunga. Model Galaxy S20 FE otrzymał również aktualizację do najnowszej wersji systemu Android (13) oraz dostęp do kolejnej odsłony autorskiej nakładki producenta, czyli One UI 5.0.

Galaxy S20 FE taniej o 800 zł

Urządzenie zostało objęte rabatem w wysokości 800 zł. Smartfon możemy zakupić w niższej cenie zarówno na stronie producenta, jak i w popularnych sklepach z elektroniką. W promocji znajdują się różne warianty modelu S20 FE, których cena zależy od ilości pamięci RAM oraz wielkości miejsca na pliki użytkownika.

Galaxy S20 FE 6/128 GB

Cena: 2999 zł 2199 zł / Link

Galaxy S20 FE 8/256 GB

Cena: 3299 zł 2399 zł / Link

Dokonując zakupu na MediaExpert możemy dodatkowo skorzystać z kodu, który obniży cenę smartfona o kolejne 200 zł. W sklepie dostępne są różne warianty kolorystyczne smartfona, a więc możemy zdecydować się na model: niebieski, biały, czerwony, lawendowy, pomarańczowy oraz zielony.