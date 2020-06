Galaxy S20 Fan Edition - tańszy flagowiec z 5G zadebiutuje w 2021 roku

Na początku przyszłego roku na chwilę przed premierą kolejnego flagowca Samsung zamierza wprowadzić na rynek tańszą wersję Galaxy S20.

Samsungi z rodziny Galaxy S20 to z pewnością jedne z najlepszych smartfonów z Androidem, jakie znajdziemy w sklepach. Niestety Koreańczycy wiedzą, co sprzedają, więc Galaxy S20 do najtańszych zdecydowanie nie należy. Aby stać się posiadaczem bazowego modelu musimy wydać co najmniej 3949 zł.

Samsung Galaxy S20 Źródło: PCWorld.com

Portal Sammobile dotarł do informacji, które wskazują, że Samsung zamierza wprowadzić na rynek tańszą wersję Samsunga Galaxy S20 na chwilę przed premierą kolejnej generacji flagowych smartfonów. Oznacza to, że Samsung Galaxy S10 Lite doczeka się następcy. Tym razem urządzenie nazywać się ma Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Samsung prawdopodobnie zdecydował się na zmianę nazewnictwa, ponieważ Samsung Galaxy S10 Lite mimo, iż posiada w nazwie słowo Lite to nadal kosztuje ponad 2000 zł.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition podobnie, jak zwykły Samsung Galaxy S20 sprzedany będzie w wersjach z modem 4G LTE oraz 5G.

Samsung Galaxy S20 w nowej odmianie wyposażony zostanie w 128 GB wbudowanej pamięci masowej oraz preinstaleowango Androida 10 z nakładką One UI 2.5. Urządzenie prawdopodobnie zaoferuje ten sam procesor - Qualcomm Snapdragon 865 w wersji na Stany Zjednoczone oraz Exynos'a 990 w Europie.

Informacja o Samsungu Galaxy S20 Fan Edition (Lite) została również potwierdzona przez Max'a Weinbach'a z XDA Developers.

