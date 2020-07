Galaxy S20 Fan Edition wykorzysta aparaty z bazowego Galaxy S20

Nowy model zaoferuje wydajne podzespoły w przystępnej cenie. Następca Galaxy S10 Lite może być świetnym flagowcem.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition ma być bezpośrednim następcą Galaxy S10 Lite. Oznacza to, że w niewygórowanej cenie możemy liczyć na flagowe podzespoły. Kompromis? Jakość wykonania oraz nieco gorszy wyświetlacz. Dodatkowo urządzenie zadebiutuje znacznie później, niż Galaxy S20. Mówi się, że Galaxy S20 Fan Edition zostanie zaprezentowany w październiku.

Galaxy S10 Lite (z lewej) oraz Galaxy S10e (z prawej) Źródło: pcworld.com

O tańszym flagowcu z Korei mówi się całkiem sporo. W sieci pojawiły się informacje wskazujące, że Samsung wykorzysta w Galaxy S20 50 MP aparat ISOCELL GN1. Okazuje się jednak, że to nie prawda.

W zeszłym tygodniu do internetu przedostała się specyfikacja techniczna Galaxy S20 Fan Edition. Zakłada ona, że urządzenie zostanie wyposażone w trzy aparaty o rozdzielczości 12 MP, 12 MP oraz 8 MP. Do tej porty nie wiedzieliśmy jednak o jakie sensory chodzi. Ice Universe (@UniverseIce) ujawnił, że Galaxy S20 Fan Edition zaoferuje czujnik Sony IMX555. Identyczny czujnik obecnie stosowany jest w Galaxy S20 oraz Galaxy S20+. Oznacza to, że kupując tańszą wersję flagowca nie musimy godzić się z kompromisami w kwestii jakości zdjęć.

Sony IMX555 to 1/1,76 calowy czujnik o rozdzielczości 12 MP, z dwupikselowym autofocusem i wielkością piksela na poziomie 1,8 µm. Mamy nadzieję, że Samsung nie postanowi zaoszczędzić i zaoferuje w Galaxy S20 Fan Edition optyczną stabilizację obrazu znaną z droższych modeli.

Galaxy S20 Fan Edition zaoferuje również 12 MP aparat ultraszerokokątny oraz 8 MP teleobiektyw z 3 krotnym przybliżeniem optyczny.

Niestety Samsung Galaxy S20 Fan Edition nie będzie w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 8K. Do tego wymagany jest aparat o rozdzielczości co najmniej 33,2 MP.

Smartfon zaoferuje również ekran Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz odświeżaniem i wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Na pokładzie znajdzie się także procesor Qualcomm Snapdragon 865, 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. W przeciwieństwie do Galaxy S10 Lite posiadacze Galaxy S20 Fan Edition będą mogli liczyć na wodoodporną obudowę zgodną ze standardem IP68.

Źródło: sammobile.com