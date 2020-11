Galaxy S20 i Note 20 - znamy datę aktualizacji do Samsung One UI 3.0

Samsung uruchomił stronę internetową dedykowaną nowej nakładce One UI. Informuje ona o dacie aktualizacji dla tegorocznych flagowców.

Nakładka Samsung One UI 3.0 oparta na Androidzie 11 po raz pierwszy zostałą zaprezentował już prawie trzy miesiące temu. Od tamtego czasu Koreańczycy udostępnili trzy publiczne wersje beta One UI 3.0 dla swoich flagowych smartfonów z tego roku.

Samsung One UI 3.0

Samsung najwyraźniej uznał, że prace nad One UI 3.0 dobiegają końca. Koreańczycy uruchomili oficjalną stronę internetową poświęconą najnowszej wersji nakładki na Androida. Witryna zdradza, kiedy możemy spodziewać się aktualizacji do One UI 3.0 dla smartfonów, które obecnie kompatybilne są z wersją beta. Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20 otrzymają Androida 11 wraz z One UI 3.0 jeszcze w tym miesiącu. Początkowo oprogramowanie trafi na smartfony z rodziny Galaxy S20. Chwilę później aktualizację otrzymają posiadacze Galaxy Note 20.

Samsung One UI 3.0

W kolejnej transzy aktualizacja trafi na Galaxy Fold, Galaxy Tab S7 oraz Galaxy Z Fold 2. Oprogramowanie posiada nowy system skalowania aplikacji przeznaczony dla urządzeń z elastycznymi wyświetlaczami.

Samsung One UI 3.0 to niewielka aktualizacja rozwojowa względem One UI 2.1/2.5. W przeciwieństwie do poprzednich wersji opiera się na Androidzie 11. Wśród nowości znajdziemy przeprojektowany interfejs szybkich ustawień, nowy widget obsługi multimediów, interaktywny ekran blokady oraz nowe wersje aplikacji stworzonych przez Samsunga.

Samsung One UI 3.0

