Galaxy S20 w wersji pancernej, czyli Tactical Edition

Z Samsungiem Galaxy S20 na pole bitwy? Tak, ale wyłącznie w wersji Tactical Edition, która została dzisiaj zaprezentowana przez firmę Samsung.

Samsung pokazał dzisiaj światu Galaxy S20 Tactical Edition, przeznaczony do zastosowań militarnych. W dużej mierze jest identyczny, jak "zwykły" Galaxy S20 - procesor to Snapdragon 865 z 12GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane. Zasila go bateria o pojemności 4,000 mAh. Aparat to obiektyw główny 12 MP z optyczną stabilizacją obrazu, teleobiektyw 64 MP z możliwością wykonywania 30-krotnego zooma oraz obiektyw ultraszerokokątny 12 MP. Z przodu umieszczono obiektyw aparatu przedniego 10 MP. Co zatem wyróżnia wersję Tactical Edition? Powstała ona we współpracy z Departamentem Obrony USA i różni przede wszystkim funkcjami - można za pomocą telefonu połączyć się z lokalną radiostacją wojskową oraz korzysta z połączenia multi-ethernet w celu utrzymania łączności z systemami misji. Wspiera WI-Fi 6 i 5G, obsługuje Private SIM.

Inne elementy dodane do smartfona z myślą o operacjach militarnych to m.in. tryb nocny, który włącza się podczas używania noktowizorów, możliwość "niewidzialnej" pracy (wyłącza się LTE i nadawanie RF). Galaxy S20 Tactical Edition dostarczany jest z fabrycznie instalowanym oprogramowaniem, stworzonym z myślą o operacjach wojskowych - na pokładzie znajdują się aplikacje jak ATAK, APASS, KILSWITCH czy BATDOK. Mamy tu również bardziej zaawansowane mechanizmy ochronne, w tym Samsung Knox, a także wykorzystanie architektury DualDAR, która korzysta z dwóch warstw szyfrowania nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.

Samsung Galaxy S20 Tactical Edition nie będzie dostępny w regularnej sprzedaży. Pojawi się w trzecim kwartale 2020 roku u wybranych partnerów Samsunga.

