Galaxy S21 FE bez tajemnic - wiemy już wszystko!

W sieci jest znowu głośno o nadchodzącym Galaxy S21 FE - wszystko dzięki najnowszemu wycieku informacji, który zdradza najmniejsze szczegóły na temat tego smartfona.

Spis treści

Procesor

Praktycznie wszystko, co można sobie wyobrazić o Galaxy S21 FE właśnie wyciekło do internetu (za pośrednictwem portalu WinFuture). Podobnie jak Galaxy S21 i Galaxy S21+, Galaxy S21 FE nie przyniesie zbyt wiele ulepszeń w stosunku do swojego poprzednika. Pierwszym z nich jest procesor, gdyż Galaxy S21 FE będzie zasilany przez chipset Snapdragon 888 (poza Europą) lub Exynos 2100 (Europa).

Źródło: winfuture.de

Ekran

Druga zmiana będzie dotyczyć wyświetlacza - na jego froncie zobaczymy 6,4-calowy płaski wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X Infinity-O o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a także z centralnie umieszczonym otworem na obiektyw aparatu do selfie. Panel chroniony będzie przez szkło Gorilla Glass Victus.

Zobacz również:

Źródło: winfuture.de

System operacyjny

Jak się również okazuje, Galaxy S21 FE zadebiutuje wraz z Androidem 12.

Jest to z pewnością świetna wiadomość dla każdego, kto czeka na zakup Galaxy S21 FE. Nabywcy będą mogli doświadczyć najnowszej wersji Androida od razu po jego zakupie. Nie jest to jednak jedyna korzyść, jaką otrzymają - Galaxy S21 FE będzie na liście telefonów Samsunga, które dostaną trzy aktualizacje OS. Oznacza to, że Galaxy S21 FE będzie wspierany aż do Androida 15. Oczywista będzie jednak obecność nakładki One UI.

Źródło: android.com

Źródło: android.com Źródło: android.com Źródło: android.com

Konstrukcja i bateria

Telefon mierzy 155,7 x 74,5 x 7,9 mm i waży 170 gramów. Ma aluminiową ramkę i poliwęglanowy panel tylny, a także jest wspierany przez certyfikat IP68. Jest również wyposażony w ultradźwiękowy skaner linii papilarnych na wyświetlaczu i baterię o pojemności 4500 mAh z 25 W przewodowym i 15 W bezprzewodowym ładowaniem. Brakuje w nim jednak portu słuchawkowego 3,5 mm.

Aparaty

Wycięcie w wyświetlaczu Infinity-O jest domem dla 32 MP aparatu selfie ze stałą ostrością i przysłoną f/2.2. Tylny panel to miejsce, gdzie sprawy stają się nieco bardziej interesujące. Galaxy S21 FE posiada główny aparat 12 MP z podwójnym pikselowym autofokusem, OIS i przysłoną f/1.8. Posiada on również 12 MP ultra-szeroki sensor z przysłoną f/2.2. Trzeci aparat to 8 MP teleobiektyw z autofokusem, OIS, przysłoną f/2.4 i 3-krotnym zoomem.

Jest to w zasadzie zeszłoroczna konfiguracja aparatu, którą widzieliśmy w Galaxy S20 FE.

Pamięć

Samsung będzie oferował Galaxy S21 FE w dwóch wersjach: 6 GB pamięci RAM + 128 GB pamięci masowej oraz 8 GB + 256 GB. Zgodnie ze źródłem, nie będzie możliwości rozszerzenia pamięci telefonu za pomocą kart micro SD.

Łączność i porty

Inne specyfikacje, o których warto wspomnieć to również obecność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, portu USB-C, a także kompatybilność z Samsung DEX.

Data premiery

Według niezwodnego leakstera, Jona Prossera, Samsung zaprezentuje Galaxy S21 FE już 5 stycznia 2022 roku. Premiera odbędzie się podczas targów CES 2022. Smartfon ten nie będzie dostępny w sprzedaży przedpremierowej, ale Samsung wypuści go na rynek zaledwie kilka dni później, a dokładniej 11 stycznia.

Źródło: Roland Quandt / winfuture.de

Wersje kolorystyczne

W Europie Galaxy S21 FE pojawi w czterech opcjach kolorystycznych: grafitowy, oliwkowy, lawendowy i biały. Chociaż, jak zawsze, dostępność kolorów może się różnić w zależności od regionu.

Cena

Jeśli chodzi o ceny, spodziewamy się, że bazowy Galaxy S21 FE dostępny będzie od 749 euro (około 3500 zł), a model 256 GB będzie kosztować 819 euro (około 3800 zł). Jednak te ceny nie zostały jeszcze ustalone i mogą ulec zmianie.