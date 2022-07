Galaxy S21 FE taniej o 500 zł, a do tego słuchawki Galaxy Buds za 1 zł! Sprawdzamy czy to rzeczywiście się opłaca

Samsung zamieścił na swojej stronie nową ofertę, a my prześwietlamy ją pod kątem cen w innych sklepach.

Nowa promocja Samsunga

Oferta obejmuje rabat na model Galaxy S21 FE w wysokości 500 zł. Smartfon kosztuje na stronie producenta 3499 zł, a więc po zniżce zapłacimy za niego 2999 zł.

Cena dotyczy wariantu z 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 6 GB pamięci RAM.

Wszystkie wersje kolorystyczne urządzenia kosztują na stronie producenta tyle samo.

Do smartfona otrzymamy również Galaxy Buds2 w cenie zaledwie 1 zł. Tak więc za całe zamówienie, w skład którego wchodzi telefon oraz słuchawki, zapłacimy 3000 zł. Warto jednak zaznaczyć, że oferta ograniczona jest do 140 sztuk Budsów.

Źródło: Samsung.com

Sprawdźmy, ile kosztowałby nas taki sam zestaw w innych sklepach.

Czy to się rzeczywiście opłaca

W przeglądarce Ceneo kwoty za to samo urządzenie zaczynają się już od 2477 zł. To znacznie taniej niż na stronie Samsunga, jednak sprawdźmy ile wyniesie kwota zamówienia po dodaniu do niej ceny słuchawek.

Najniższe ceny za słuchawki Galaxy Buds2 wynoszą 399 zł. Oznacza to, że za oba urządzenia zapłacilibyśmy 2876 zł. To ponad 100 zł mniej niż w przypadku promocji Samsunga.

Warto jednak zauważyć, że kupując na stronie producenta otrzymujemy również dodatkowe korzyści takie jak: dostęp do YT Premium na 4 miesiące, darmowa dostawa oraz darmowy zwrot towaru. Może więc się okazać, że to 100 zł zostanie wyrównane przez cenę wymienionych przeze mnie bonusów.

Pełen regulamin promocji możecie znaleźć tutaj - LINK.