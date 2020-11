Galaxy S21 - Samsung rozpoczyna produkcję pokrowców i szkieł

Samsung jest jednym z niewielu producentów na rynku, którzy posiadają w swoim portfolio pokaźną gamę akcesoriów do swoich smartfonów. Decydując się na flagowe modele możemy dokupić do nich wiele rodzajów pokrowców.

Nie inaczej będzie w przypadku nadchodzącego Samsunga Galaxy S21. Flagowe smartfony koreańskiego producenta mają zostać zaprezentowane już w styczniu 2021 roku. Okazuje się, że Samsung produkuje już nie tylko same smartfony, ale także dedykowane akcesoria.

Oznacza to, że prace nad konstrukcją obudowy zostały już ukończone, a ostatnie plotki stały się autentyczne. Galaxy S21 otrzyma nieco odświeżony wygląd, w którym obudowa obiektywów będzie zintegrowana z ramką.

O rozpoczęciu produkcji akcesoriów do Samsunga Galaxy S21 poinformował Roland Quandt. Przekazał on, że Samsung rozpoczął już produkcje wybranych pokrowców dla Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra.

(Part) production for Galaxy "S21", "S21+" and "S21 Ultra" accessories (covers) has begun, too.