Galaxy S21 Ultra już w produkcji - Samsung boi się drugiej fali COVID-19

Koreańczycy wprowadzili już do produkcji topowego flagowca na przyszły rok. Samsung boi się przestojów związanych z koronawirlsem.

Samsung był jednym z pierwszych producentów, którzy musieli zmierzyć się z panującą sytuacją epidemiologiczną. Fabryki koreańskiego giganta kilkukrotnie były zamykane w związku z wykryciem aktywnych przypadku COVID-19 na linii produkcyjnej. Spowodowało to szereg opóźnień w produkcji smartfonów oraz innego rodzaju sprzętu elektronicznego.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Najnowsze plotki sugerują, że Koreańczycy w obawie przed drugą falą pandemii COVID-19 uruchomili już produkcję Samsunga Galaxy S21 Ultra w ograniczonej ilości. Plotka ta potwierdza także, że przyszłoroczne flagowce mogą zadebiutować wcześniej, niż myśleliśmy.

Informacje o starcie produkcji topowego Galaxy S21 przekazał Roland Quandt, który znany jest z przekazywania rzetelnych informacji o nadchodzącym sprzęcie firmy Samsung.

Pierwsza partia produkcyjna to prawdopodobnie próbki inżynieryjne, które posłużą do produkcji oprogramowania oraz testowania poszczególnych podzespołów, które trafią do Galaxy S21 Ultra.

W poprzednich raportach sugerowano, że Galaxy S21 pojawi się na rynku o około 1,5 miesiąca wcześniej, niż zakładaliśmy. Światowa premiera może odbyć się już w styczniu 2020 roku. Smartfony z rodziny Galaxy S21 wykorzystają procesor Qualcomm Snapdragon 875 oraz Exynos 2100.

Źródło: Gizmochina.com