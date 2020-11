Galaxy S21+ będzie gigantyczny - te zdjęcia mówią wszystko

Ice universe przekazał kolejne informacje o przyszłorocznych flagowcach Samsunga. Tym razem zdradził nam szczegóły na temat wymiarów i wyglądu panelu przedniego.

Mówi się, że smartfony z rodziny Galaxy S21 zaoferują mikroskopijne ramki okalające ekran. Nie oznacza to jednak, że urządzenia będą mniejsze od swoich poprzedników. Samsung stwierdził, że skoro przyzwyczailiśmy się już do sporych smartfonów to nie ma najmniejszego sensu tego zmieniać.

Szkła ochronne na Galaxy S21

Przyszłoroczne flagowce zaoferują zminimalizowane ramki panelu przedniego, które z kolei pozwolą na implementację większych wyświetlaczy.

Ice universe udostępnił w sieci zdjęcia szkieł hartowanych na ekran Galaxy S21 oraz Galaxy S21+. Na fotografii widać, że model z Plusem w nazwie jest znacznie większy od bazowego Samsunga Galaxy S21.

Dodatkowo na zdjęciach widać, że szkło ochronne posiada wycięcie na kamerkę do selfie, którą umieszczono w górnej części wyświetlacza. Oznacza to, że finalnie Galaxy S21 może nie zostać wyposażony w aparat umieszczony pod ekranem. Z pewnością możemy za to liczyć na obecność matrycy Dynamic AMOLED 2X ze zmienną częstotliwością odświeżania.

